Diego Altube rejoint Fuenlabrada en prêt

Le Real Madrid a annoncé aujourd’hui que Castilla et le troisième gardien senior Diego Altube avaient quitté le club pour rejoindre l’équipe de deuxième division Fuenlabrada en prêt pour la saison à venir. Après trois saisons uniques en tant que professionnel au club, il semble maintenant temps pour lui de voler de ses propres ailes et de rechercher de nouvelles expériences et surtout : du temps de jeu à un niveau supérieur. Fuenlabrada est une équipe basée à Madrid, Diego n’aura donc pas à déménager, tout en pouvant concourir pour une place entre les bâtons dans une division supérieure à celle de Castilla. Il y a un certain nombre de facteurs à considérer lors de l’examen de ce mouvement, cependant…

Compétition

Diego a eu une expérience Castilla très différente de celle de la plupart des autres joueurs de son âge. Le club a décidé de ne pas embaucher de professionnels chevronnés pour être une option de sauvegarde – créant plutôt un rôle de troisième gardien « fantôme » qui a permis à Altube de continuer à figurer pour Castilla. D’une part, il a participé à plus de matchs en équipe première que quiconque. De l’autre, il n’a réussi que 14 apparitions pour l’équipe réserve en trois saisons, et aucune pour l’équipe première. Le problème du jeune gardien maintenant est le fait qu’il n’a pas beaucoup d’expérience sur laquelle s’appuyer, et une équipe senior qui se bat pour des résultats vitaux comme Fuenlabrada peut ne pas avoir la patience nécessaire pour attendre qu’il s’épanouisse pleinement. Ajoutez cela à la rude concurrence à laquelle il est confronté avec l’ancienne star de Castilla Javier Belman et nous pourrions avoir un dilemme. La bonne nouvelle est que Belman a commencé à s’épanouir, et des rumeurs circulent le liant à une montée au plus haut niveau… Cela laisserait Diego en tête de la course au maillot numéro un.

Lunin/Remplacement

Pour Andriy Lunin, cela pourrait confirmer une place dans l’équipe première pour la saison 2021/22. S’il s’agissait de Lunin prêté, alors Altube aurait sûrement été conservé pour fournir du renfort à Thibaut Courtois. On ne sait pas si les fans de Madrid verront cela comme positif ou négatif, et Lunin lui-même a souffert de très peu de temps de jeu depuis son arrivée à Madrid. Une autre saison en tant que numéro deux ne changerait pas cela avant une autre année. Un troisième gardien de but remplaçant devra également être nommé dans les deux cas, et le club va plus que probablement promouvoir l’un des joueurs actuels de Castilla/jeunes pour être le « fantôme ». L’un de Toni Fuidias ou Luis López sera le favori, mais cela affectera bien sûr son propre temps de jeu au cours de la prochaine campagne.

La troisième conversation du gardien de but

Les points positifs de l’expérience de la première équipe et de l’incroyable exposition à l’environnement de ces jeunes troisièmes gardiens de l’ombre sont un énorme sujet de discussion. Rejoindre l’équipe première du Bernabéu et s’entraîner et apprendre aux côtés des meilleurs sera toujours un avantage. Cependant, s’il vous perd 40 matchs professionnels seniors, cela peut également avoir un effet négatif. À mon avis, il était plus approprié d’avoir un gardien de but plus âgé, compétent et expérimenté à temps plein pour apporter un soutien dans le vestiaire et une saine compétition aux autres joueurs. Des noms tels que Jerzy Dudek et Kiko Casilla viennent à l’esprit lorsqu’on cherche de bons exemples. Cela coûterait bien sûr une somme d’argent considérablement plus importante, les plus grands noms nécessitant des chèques de paie plus importants. Pour cette raison, il semble peu probable que le club envisage cette option au cours de l’été, car il cherche à se débarrasser des joueurs et à dépenser le moins possible pour collecter des fonds pour les futurs efforts de Galactico.

Comme de nombreux diplômés de l’académie avant lui, ce prêt pourrait sonner le glas du Real Madrid pour Diego Altube. Il avait l’air plus que capable lors de ses apparitions dispersées en Castille au fil des ans, et j’espère vraiment qu’il parviendra à trouver ses marques en deuxième division et à obtenir des minutes bien méritées. S’il peut faire ça et impressionner, alors qui sait où il finira à l’avenir… Qui voudriez-vous voir le Real Madrid recruter comme troisième option de gardien ?