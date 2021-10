Diego Boneta abandonne Luis Miguel ? Confirme le rôle principal ! | Agence du Mexique

Diego Boneta a récemment confirmé qu’il allait enfin dire au revoir à Luis Miguel, les « acteur » s’apprête à briller sur grand écran dans « At Midnight », comme il l’a annoncé à ses followers via ses réseaux sociaux.

L’acteur de « Luis Miguel : la série« Diego Boneta, a confirmé ses adieux au personnage de » Sol de México « après avoir conclu sa participation, il jouera maintenant dans un film de Paramount Plus intitulé »À minuit« .

Sous la direction du cinéaste Jonah Feingold, des détails ont émergé à travers une publication sur le compte officiel de l’acteur.

C’est officiel… maintenant on va faire un classique de tous les temps ! @threeamigos @paramount @paramountplusla, a écrit Diego Andrés González Boneta.

Diego Boneta prépare son retour sur grand écran dans « At Midnight ». Photo : Capture Instagram

Diego Boneta, qui a incarné le personnage du « roi des étoiles » avec beaucoup de succès, en 21 chapitres répartis en deux saisons, abandonnera le rôle qu’il a joué depuis la première de l’intrigue, le 22 avril 2018, qui a donné vie à l’écran .du « Mexicain naturalisé ».

Avant la première en attente de la troisième saison de Luis Miguel: The Series, de nouvelles opportunités sont arrivées pour l’acteur de « Rebelle« , roman de Televisa, maintenant le »chanteur« Diego Andrés González Boneta, montrera une nouvelle fois son talent sur grand écran.

« At Midnight » sera un film de style comédie romantique qui commencera à tourner l’année suivante et mènera la vie de deux personnes qui ont pris la décision de ne pas tomber amoureux, selon les détails anticipés par Variety.

De même, on savait que l’ancien participant de l’émission de téléréalité « code FAMA« Il produira le long métrage via sa société Three amigos, avec Brian Kavanaugh Jones, Fred Berger et sous la marque Automatik, David Bernon avec Burn Later et Teorama, une société de production dirigée par Michel Franco.

Rappelons qu’il ne s’agirait pas d’un début pour l’artiste de 30 ans, qui a joué dans la comédie musicale/romance : « The Rock of Ages » (2012) avec Tom Cruise et d’autres personnalités internationales.

Le projet de Diego Boneta González serait présenté en première sur la plateforme en 2022, comme annoncé une semaine après la troisième et dernière saison de Luis Miguel : La série arrive sur Netflix, où il a également été producteur de la série.

Une date très attendue pour les habitués de l’intrigue qui marque les adieux de Diego Andrés González de cette même production qui arrivera le 28 octobre.

Il y a sept semaines, la plate-forme de contenu via le compte Instagram officiel de la série révélait enfin la date à laquelle les derniers chapitres de cette fiction acclamée seront diffusés.

La publication de Netflix était accompagnée de quelques chapitres qui anticipent un résumé de ce que les utilisateurs du service pourront voir au cours des dimanches suivants.

Il y a des promesses qui ne sont jamais oubliées. Luis Miguel, la série, ultime saison disponible le 28 octobre sur Netflix, se lit dans le message qui accompagne la publication de la plateforme.