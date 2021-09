in

Jade Ewen incarnera Mariah Carey, tandis que Sebastián Zurita et Mauricio Abad donneront vie à Alex et Sergio, frères de Luis Miguel, à l’âge adulte. Miguel Rodarte, Plutarco Haza, Carlos Ponce, Alejandra Ambrosi et Antonio Mauri rejoignent également le casting de la série biographique du Soleil.

De plus, d’anciens personnages tels que Óscar Jaenada reviennent, ainsi que Fernando Guallar, Macarena Achaga, Teresa Ruiz, Juanpa Zurita, entre autres. Attendez-la ce 28 octobre sur Netflix.