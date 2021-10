in

Diego Boneta culminerait sa participation à “Luis Miguel : La série“et il se prépare à démarrer un autre nouveau projet qui donnera un tour radical au personnage qu’il a joué sur Netflix, une série intitulée”Le sorcier« Suivreriez-vous les traces de Rafael Amaya ?

Les “acteur mexicain“Diego Boneta, collaborera à une nouvelle série pour la plateforme HBO Max intitulée” El Brujo “, dans laquelle il donnera vie à”Adolfo Constanzo“, comme il s’est passé.

Apparemment, la collaboration du “chanteur mexicain“Il ne se limitera pas seulement à jouer le rôle d’acteur mais aussi en tant que producteur de ce nouveau projet, comme cela s’est produit avec son dernier projet sur Netflix lorsqu’il incarnait “Sol de México” lui-même.

Diego Boneta Au revoir à Luis Miguel ! Sera-ce comme Rafael Amaya ?

Curieusement, le nouveau projet de l’acteur dans le film “Rocher des âges“, avec Tom Cruise, est soutenu par la même équipe créative de ” Luis Miguel: La série “, avec un showrunner de ” Dexter “, qui a également eu des entretiens avec des psychologues de personnes proches du personnage.

L’artiste, qui a fait ses débuts en 2002En participant au code de réalité “FAMA”, il a mentionné que c’est un projet qui nécessite beaucoup d’études en raison du ” caractère fort ” qu’il représentera.

Le personnage que Diego Andrés Boneta González portera sur les écrans est une dangereuse légende dont l’histoire revivra 32 ans après son départ,

Bien que le twist que donnera González Boneta à cette occasion soit enclin à des intrigues beaucoup plus fortes, le personnage pour lequel il se prépare est encore loin de ce qu’on a vu dans la fiction que l’acteur, Rafael Amaya, a joué.

Adolfo Constanzo était l’un des c@p0s et d3l1ncu3nt3s les plus recherchés par les autorités américaines et mexicaines, qui était aussi le fondateur des “extrêmes cultivés” qui incluraient même des actes de s@cr1f1c1o.

Celui né à Mexico, Diego Boneta, a réitéré qu’il y a une “grande enquête derrière ce projet”, en plus de rencontrer le cercle le plus proche de ce personnage, quelque chose qui fait partie de la préparation qu’il doit avoir pour réaliser une interprétation comme acclamé comme celui de Luis Miguel ou plus encore.

Il faut se rappeler qu’aujourd’hui “Le petit ami de Renata Notni“, a eu d’autres participations comme dans la bande” Terminator “.

À cette époque, la troisième et dernière saison est sur le point de commencer où il a donné vie à l’artiste “portoricain” qui est devenu une légende à l’intérieur et à l’extérieur du Mexique.