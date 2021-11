Diego Boneta cherche sa propre reconnaissance – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Luis Miguel, La Serie a été un tournant dans la carrière de Diego Boneta, qui pendant près de quatre ans et trois saisons a personnifié l’interprète légendaire, a atteint une renommée internationale.

Et bien qu’il semble qu’il doive maintenant s’habituer à être identifié comme le protagoniste de cette production Netflix, la vérité est que Diego cherche à poursuivre sa carrière loin de l’image de Luis Miguel, comme l’a annoncé l’acteur mexicain dans une interview pour le journal El País où il a révélé qu’il cherchera à explorer d’autres facettes professionnelles.

« Ils ne me disent même pas que je suis le nouveau Luis Miguel. Ils me disent directement « Luismi ! ou « Luis Miguel! », A-t-il déclaré. «C’est ce que je voulais qu’il se passe, finalement, pour devenir ce rôle, que les gens me le disent. Mais maintenant, je veux me débarrasser de ce personnage. Je ne suis pas Luis Miguel. Je suis Diego », a-t-il ajouté avec force.

Lors de l’entretien avec le journal espagnol, l’acteur n’a pu s’empêcher de souligner qu’il ressent cette étape comme le début d’une nouvelle, car bien que cela fasse 30 ans qu’il a commencé dans une émission de téléréalité pour enfants, il semble qu’il commence.

« Je suis dans cette industrie depuis 20 ans, j’ai commencé quand j’étais très, très jeune, ce que je pense que tout le monde ne sait pas, surtout en Espagne, qu’ils diront : ‘Ah, c’est celui qui a quitté Luis Miguel du jour au lendemain. ‘. Ce n’est pas comme ça. En même temps, j’ai 30 ans, je sens que je commence, c’est la fin d’une étape », a-t-il réfléchi.

Après la première de la troisième et dernière saison de Luis Miguel, la série, Diego Boneta a déjà de nombreux projets professionnels qui vont même au-delà du jeu d’acteur.

«La voie à suivre est d’être un peu dans tout. Faire des films hollywoodiens, des grosses productions, pouvoir faire des films qui vont à Venise ou à Cannes. Être capable de faire des séries. Je ne veux pas m’enfermer », a-t-il déclaré. « Je ne veux pas entendre de cliché mais c’est vrai : c’est le meilleur moment de ma vie. »