Diego Boneta dit au revoir à Luis Miguel, la série ; La troisième saison s’ouvre demain – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Diego Boneta est prêt à dire au revoir à Luis Miguel, la série, après trois saisons et cinq ans au cours desquels il s’est consacré à l’interprétation d’El Sol à différentes étapes de sa vie, ses succès et ses grands amours, même les plus sombres comme la solitude , l’alcoolisme, ses crises financières, ainsi que sa relation familiale compliquée.

La troisième saison, qui comprend six épisodes et des premières demain sur Netflix, « a été la plus compliquée de toutes ». C’est ce qu’a déclaré l’acteur, qui dans ce dernier opus représentait un jeune Luis Miguel avec une solide carrière en plein essor à la fin des années 90, alors que sa vie personnelle laissait place à une histoire d’amour passionnée et médiatique avec la chanteuse américaine Mariah Carey. .

Dans le même temps, Boneta incarnait le Luis Miguel mature, 47 ans, avec des rides, des yeux perdus et un corps mal stylisé, qui en 2010 vivait en privé et seul avec l’alcoolisme, une crise créative et financière qui l’a laissé au bord de la faillite. .

Selon la bande-annonce, la série révélera de telles situations, ainsi que de nouvelles scènes avec son père, Luisito Rey, amenant à nouveau l’acteur Óscar Jaenada à l’intrigue, et elle expliquera même comment l’idée de faire cette biosérie est née. .

Diego Boneta a précisé que la série complète était basée sur ce que Luis Miguel racontait à la production et que la troisième saison pousserait l’histoire à la limite.

« Nous voulons surprendre les fans et montrer un Luis Miguel qui n’a jamais été vu auparavant. Il y a un contraste entre les deux chronologies à tous points de vue. Physiquement, mais aussi émotionnellement et professionnellement, car il montre son plus haut sommet et sa plus basse place. C’est une saison beaucoup plus forte ».

« Je dois le jouer à l’âge où je l’ai rencontré (25 ans). Lors de la création de ce personnage, les tics, la façon dont il parle, sont des choses que j’ai vécues lorsque je l’ai rencontré. Il a expliqué en détail aux scénaristes ce qui s’était passé à ce stade, afin que nous sachions clairement ce que nous pouvions faire pour briser les attentes et ce que les gens attendent. Il était très important de tout pousser à la limite et d’oser dans tous les sens. Effectivement et narrativement, cette saison a été de loin la plus difficile de toutes », a exprimé Diego Boneta via Zoom.