Diego Boneta et Renata Notni marchent leur amour pour la Grèce

Diego Boneta et Renata Notni racontent leur amour pour la Grèce | Instagram

Ils s’enfuient ! Diego Boneta et Renata notniAprès avoir passé quelques jours en Espagne, le couple d’acteurs a déménagé sur une île en Grèce, une autre des destinations que les célébrités incluaient dans leur nouvelle aventure et d’où elles seraient capturées.

Bien que les acteurs d’origine mexicaine, Diego Boneta et Notni, aient choisi de garder leur cour loin des projecteurs, le couple a été surpris lors de leur récent voyage en Europe.

L’interprète de Luis Miguel : La série, et l’actrice, originaire de Cuernavaca, a parcouru quelques endroits sur le vieux continent en compagnie de plusieurs amis, d’où ont émergé des photos des moments que les deux partagent actuellement.

Diego Boneta et Renata Notni avec des amis lors de leur récent séjour en Grèce. Agence du Mexique

Apparemment l’acteur, Diego Boneta, qui incarne Luis Miguel dans la série de Netflix Il aime la compagnie de son partenaire, même si jusqu’à présent aucune image n’a émergé dans laquelle ils apparaissent ensemble, au contraire, ils apparaissent avec plusieurs amis.

Quelques cartes postales fournies par Agencia México, l’interprète de “Rock of Ages”, avec Tom Cruise, apparaît avec une fille qui n’est pas l’actrice de séries comme “Le dragon“, alors qu’elle apparaît pour sa part dans une autre des photos accompagnée uniquement de femmes.

Tout semble indiquer que tout se passe bien avec le couple de tourtereaux, même si jusqu’à présent, Diego Andrés González Boneta et sa petite amie n’ont joué sur aucune autre photo ensemble depuis qu’ils ont officialisé leur parade nuptiale au milieu d’une exclusivité pour un bien connu magazine.

Les photos qui ont transpiré jusqu’à présent ont documenté une partie du voyage de l’acteur de feuilleton commémoratif comme “Rebelle“et” Alebrijes y Rebujos “, avec son célèbre partenaire sentimental.

C’était par l’intermédiaire d’un de tes amis, Serena Kerrigan, qui a donné plusieurs aperçus de cette escapade estivale, profitant du sable, du soleil et de la plage de ce merveilleux favori des célébrités.

C’est précisément dans l’une des cartes postales où l’ami de l’ancien concurrent de “code FAMA“, ils jouent un moment ensemble.

C’est au début du mois d’avril que Boneta González, 30 ans, et l’actrice de “Code postal”, ont donné les premiers indices clairs de leur relation amoureuse.

Plus tard, ils ont été vus marcher et profiter de leur amour et choisir des destinations telles que Oaxaca, la Riviera Nayarit ou récemment arrivés au concert de David Bisbal au festival Starlite Catala Occidente.