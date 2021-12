Diego Boneta ‘Luis Miguel’ a changé sa vie, mais il est prêt à continuer

Diego, la question expresse de Qui, Il a accepté qu’il ne cessera jamais de remercier la production Netflix qui a » changé sa vie « , en plus de partager qu’il n’a pas peur d’être catalogué comme l’acteur qui a donné vie à Luis Miguel, mais il a avoué qu’il était prêt à clore ce chapitre de sa vie.

« Ce que la série m’a donné a changé ma vie et je serai toujours très reconnaissant pour tout ce qui s’est passé, mais c’est le premier projet que je produis, c’est la fermeture d’un chapitre et dans ce nouveau des choses incroyables arrivent et il est temps pouvoir être producteur, c’est un tipie ; agir, produire et générer des contenus de toutes sortes, sous Three Amigos.

« C’est amusant d’être acteur, mais vous abordez les choses avec la table déjà mise, mais maintenant je peux créer des histoires et pouvoir entrer, travailler avec les meilleurs latino-américains et générer des projets qui sont les meilleurs pour moi, c’est aussi mon premier projet avec la maison de production et je suis très excité », a accepté Boneta.