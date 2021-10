Diego Boneta recrée le clip vidéo de Luis Miguel pour Netflix | .

La dernière saison de Luis Miguel La Série, Sur la plateforme Netflix, récemment Diego Boneta qui joue le Soleil du Mexique, a partagé un clip vidéo où il apparaît en train de chanter l’un des tubes du célèbre chanteur.

Dès l’annonce du lancement de la série biographique de Luis Miguel, des millions de personnes se sont senties ravies d’en savoir un peu plus sur l’histoire de ce célèbre et séduisant chanteur.

Étant lui-même celui qui l’a écrit, il a dépassé les attentes des abonnés de la plateforme Netflix, puisque c’est devenu un phénomène, à chaque nouveau chapitre sorti, la popularité de l’interprète de « Now you can go » a encore augmenté.

Diego Boneta qui est l’interprète du Soleil du Mexique, a fait un excellent travail d’acteur, à tel point qu’aujourd’hui il est devenu un acteur reconnu, malgré le fait que sa carrière a commencé très jeune avec cette série, il a connu une forte croissance dans le showbiz.

Sur son compte Instagram officiel, il compte déjà 4,3 millions de followers à ce jour et à chaque saison de lancement de la série, ce nombre augmente.

Cette vidéo a été partagée sur son compte Instagram il y a à peine 10 heures, avec près d’un demi-million de vues au cours de cette période en plus de 3 883 commentaires.

La chanson qu’il interprète dans la vidéo est « Comment est-il possible qu’à mes côtés », publiée sur YouTube sur la chaîne Warner Music Mexico il y a 11 ans et qui compte à ce jour plus de 13 millions de vues.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO ORIGINALE.

Ce n’est pas la première fois qu’il partage une « vidéo officielle » dans la série, comme vous vous en souviendrez dans la première saison on retrouve également « Quand le soleil se réchauffe », où d’ailleurs Luis Miguel est apparu dans un caméo, dans le présentation dudit clip vidéo.

Comme aujourd’hui à cette époque, savoir que Luis Miguel est apparu dans la série Luis Miguel et regarder un clip vidéo de Luis Miguel étaient les mots qui sonnaient le plus le jour de la sortie du premier chapitre de la série.

Cela a duré 54 minutes et s’intitulait précisément comme la chanson « Quand le soleil se réchauffe », si vous voulez savoir que la scène est la minute 40:45 où l’ex-partenaire d’Aracely Arámbula est montrée.

Cette nouvelle vidéo qui a été lancée est également YouTube sur la chaîne Netflix Amérique latine il y a onze heures, comme il faut l’imaginer elle fera également partie de la dernière saison de la série, que les fans ont déjà hâte de la voir, celle-ci sortira 28 octobre.