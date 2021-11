Diego Boneta révèle quel a été son plus gros échec à Hollywood | Instagram

Il semble que le célèbre acteur Le Mexicain Diego Boneta a été rejeté pour un rôle qu’il voulait trop et que je classe comme le plus gros échec d’Hollywood, car cela aurait pu être crucial pour relancer sa carrière cinématographique.

La vérité est que depuis 2018, le nom de Diego Boneta est sur toutes les lèvres grâce à son rôle principal dans Luis Miguel : La Serie, l’une des productions mexicaines Netflix les plus célèbres au monde.

Cependant, avant d’interpréter le « Sol de México », Boneta est venu tenter sa chance en Hollywood avec quelques projets.

Et alors qu’il a réussi dans plusieurs d’entre eux et que nous pouvions le voir sur grand écran, il y en avait un en particulier qu’il considérait comme son grand échec.

Comme vous pouvez le constater, la série biographique de Luis Miguel a déjà sorti tous les chapitres de sa troisième et dernière saison, laissant la voie libre à l’acteur mexicain pour chercher d’autres horizons, que ce soit dans son pays natal ou tenter sa chance dans d’autres productions hollywoodiennes. .

Récemment, dans une interview, Diego a commenté divers aspects de sa vie personnelle et professionnelle, racontant son passage dans la série Netflix et son passé en tant qu’acteur discret dans d’autres productions hollywoodiennes, révélant quel projet était le plus douloureux pour lui d’avoir a dû mettre de côté.

‘Glee’ était l’un de ces projets dont je n’étais nulle part où rester et que je ne suis pas resté. Tout le monde dit « les choses arrivent pour une raison, les choses arrivent pour une raison, les choses arrivent pour une raison ». Je veux dire, tu me le répètes et je te tue », a révélé Boneta aux médias.

Et c’est que grâce à l’expérience musicale du Mexicain, la série Ryan Murphy qui était à l’antenne de 2010 à 2015 aurait été l’occasion parfaite de montrer tous ses dons et de booster sa carrière dans le monde d’Hollywood comme plusieurs des acteurs de l’intrigue et auxquels ont également participé des personnalités latines comme Ricky Martin.

[Me dolió] beaucoup beaucoup beaucoup. Au Mexique, j’ai eu tous les papiers pour tous les castings auxquels je suis allé. A Los Angeles, j’ai passé deux ans et demi à en faire quatre par semaine, environ, jusqu’à ce qu’ils me donnent un rôle de cette taille », a déclaré l’acteur.

Et bien que les opportunités de Glee n’aient malheureusement pas pu se concrétiser, Boneta n’a pas baissé les bras et a pu prospérer dans le show business américain, partageant l’écran avec l’une des références du cinéma international : Tom Cruise.

Puis en 2012, après avoir été rejeté par Ryan Murphy, Boneta était disponible pour n’importe quel projet, donc son opportunité de faire « Rock of Ages » en 2012 lui a été présentée sur un plateau d’argent.

Cela ferait sans aucun doute connaître le bel acteur et chanteur au-delà des frontières mexicaines.

Et en fait, Boneta a eu une autre opportunité avec Ryan Murphy en 2015, mais pas dans Glee mais dans Scream Queens, une série d’horreur dans laquelle il a joué le personnage de Pete Martínez lors de la première saison composée de 13 chapitres.