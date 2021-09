Diego Carlos et le dilemme du penalty

20/09/2021 à 17h40 CEST

L’arrière central de Séville Diego Carlos est le joueur qui a commis le plus de pénalités au cours des deux dernières saisons avec un total de 10. Contre la Real Sociedad, il a une nouvelle fois été le protagoniste en commettant un penalty maximum avant la première demi-heure de jeu : C’est le septième lancer de 11 mètres qu’il provoque en première mi-temps d’un match.

Le Brésilien, qui forme un luxueux couple de défenseurs centraux avec Jules Koundé, est celui qui a causé le plus de pénalités non seulement en Liga, mais aussi dans les cinq ligues majeures. Le défenseur a joué chaque minute cette saison 2021/22 et est l’un des hommes les plus importants du projet de Julen Lopetegui.

10 – Diego Carlos 🇧🇷 est le footballeur qui a commis le plus de pénalités toutes compétitions confondues dans les cinq grands championnats européens depuis la saison 2019/20, depuis qu’il a signé pour le #SevillaFC (sept d’entre eux en première mi-temps). Momentum pic.twitter.com/1J1tTz1QVa – OptaJose (@OptaJose) 19 septembre 2021

L’ancien Nantais a disputé un total de 96 matches officiels avec Séville jusqu’à présent et a marqué trois buts et distribué une passe décisive. puisqu’il venait du football français en échange de seulement 15 millions d’euros.

Le soutien du Séville de Julen Lopetegui

Diego Carlos est l’un des grands managers du bon Séville que l’on a vu ces deux dernières saisons. Avec Jules Koundé, il forme l’un des couples les plus forts du championnat: les deux ont été essentiels pour que l’équipe de Séville se batte pour le titre de la Liga la saison dernière et atteigne les demi-finales de la Copa del Rey.

Le Français et le Brésilien sont deux joueurs recherchés par les grands clubs européens. Sa valeur de marché s’élève respectivement à 60 et 45 millions d’euros., selon Transfermarkt. L’ex également d’Estoril, Porto ou Paulista a un point plus d’expérience que le Français.