Diego Cartaya, l’espoir numéro un des Dodgers, ne reviendra pas cette saison

Quand le Dodgers Los Angeles a décidé d’utiliser Keiber Ruiz comme monnaie d’échange, ils avaient plusieurs facteurs à l’esprit. L’un d’eux est vénézuélien, il a 19 ans et se prénomme Diego Cartaya.

Le jeune prospect a été signé par l’organisation à seulement 16 ans et pour la somme de 2,5 millions, et depuis, il est précédé des meilleurs avis des spécialistes. Avec le départ de Keibert Ruiz, il est devenu leader du classement de ceux qui se développent dans les fermes et on sait que son nom n’a jamais été accepté par Andrew Friedman pour être valorisé dans les changements de fin juillet.

Talent aragueño ! le nôtre parmi les 100 meilleurs prospects pour @mlbpipeline 🔥🔥 Diego Cartaya receveur de l’équipe Rancho Cucamonga Quakes (Low A) est en position 29 🔥 Le joueur de champ intérieur Gabriel Arias appartient à l’équipe des Columbus Clippers (Triple A) et est classé 89 😎 pic.twitter.com/O7fhMIOk7Z – @AsoAragua (@AsoAraguaBB) 20 août 2021

Selon MLB Pipe Line, il est également considéré comme le numéro 29 dans l’ensemble de la MLB.

Diégo il avait été placé en classe A basse, à Rancho Cucamonga. Là, sa ligne offensive était dévastatrice, .298 / .409 / .614 sont des références pour un avenir en or.

L’espoir du receveur des Dodgers Diego Cartaya est sur l’IL depuis le 1er août en raison d’une tension aux ischio-jambiers. Il est “douteux” de revenir cette saison, selon un responsable des Dodgers. – Kyle Glaser (@KyleAGlaser) 19 août 2021

Malheureusement, cet avenir en ce moment devra être mis en veilleuse. Le récepteur a été placé sur la liste des personnes handicapées depuis le 1er août, initialement pour sept jours, et maintenant cela transcende le fait qu’il ne reviendra probablement pas à l’action en 2021. La tension aux ischio-jambiers a pris plus de temps à réfléchir et la saison est en finale. s’étirer.

Diego Cartaya a le dos de son coéquipier. Cartaya frappe son huitième circuit de l’année pour donner aux Quakes leur première avance de la soirée ! B3 | Séismes 3, Tempête 2. pic.twitter.com/N6urjpeule – Rancho Cucamonga Quakes (@RCQuakes) 7 juillet 2021

nous reverrons Diégo à l’entraînement du printemps 2021. D’ici là, ses six pieds trois pouces auront eu une année supplémentaire et son somatotype nous dira où va l’avenir de la jeune star du Venezuela et de Los Angeles.