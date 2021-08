Diego Costa a fait ses débuts avec At. Mineiro

28/08/2021 à 08h00 CEST

Diego Costa pourrait revenir sur le terrain huit mois après son départ brutal et inattendu d’At. Madrid. Cuca, entraîneur d’At. Miniero, l’a inclus dans la liste des convoqués pour le match de ce dimanche au stade Red Bull Bragantino et tout indique qu’il va profiter de ses premières minutes au Brasileirao dans un duel pour les marques entre la première et la quatrième place

L’énergique attaquant n’a plus disputé de match officiel depuis le 22 décembre de l’année où il a participé aux trois dernières minutes de la victoire d’At. Madrid à Anoeta par 0-2. Quelques jours plus tard, il a mis fin à son contrat avec le matelas club, incriminant des problèmes personnels, dont l’origine est encore inconnue. Sur le marché d’hiver, il ne s’est engagé envers personne et, en août, dans une négociation éclair, il a fini par accepter l’offre du Galo, où il a signé jusqu’en décembre 2022, date à laquelle il semblait qu’il finirait dans le Besiktas.

A 32 ans, l’attaquant hispano-brésilien s’apprête à faire ses débuts professionnels dans son pays d’origine, où il n’a joué que dans les catégories de base. A Galo, ils sont convaincus que leur arrivée pourrait être décisive pour conquérir les trois titres en lice : le Brasileiro, dans lequel l’équipe de Belo Horizonte est leader avec six points d’avance sur Palmeiras et Fortaleza ; la Copa Libertadores, où l’attend un match de demi-finale difficile contre Palmeiras, qui est l’actuel champion ; et dans la Copa do Brasil, dans laquelle il est en bonne voie pour les demi-finales après avoir gagné 1-2 à Fluminense.

Son succès passera en grande partie par la formation d’une des paires les plus puissantes du continent, en théorie, avec Hulk, qui est désormais le joueur le plus décisif du pays. L’attaquant corpulent, qui ce vendredi a été convoqué par Tite, a marqué de son empreinte 30 des buts marqués par son équipe : avec 19 buts et 11 passes décisives. L’idée de Cuca est que Diego Costa joue 9 et que Hulk se retire pour jouer le deuxième attaquant avec une liberté de mouvement.