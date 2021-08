Diego Costa doit signer ce mercredi avec l’Atlético Mineiro

18/08/2021 à 04h16 CEST

L’attaquant hispano-brésilien Diego Costa Il est arrivé à Belo Horizonte ce mardi et s’est immédiatement présenté au club Mineiro athlétique, avec qui il signera ce mercredi le contrat qui le lie à la Gaule. Le “Lagarto”, qui a déjà commencé la série d’examens médicaux de routine avant de signer le contrat, Il s’est laissé photographier avec les vêtements de l’actuel leader de la Serie A du Championnat du Brésil de football et sur les réseaux sociaux des photographies ont circulé à côté de leurs nouveaux coéquipiers, emmenés par le Mondial et buteur Hulk.

La présentation de l’ancien attaquant de l’équipe espagnole est prévue jeudi, après la signature qui officialise son contrat jusqu’en décembre 2022. La signature attendue de l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid, 32 ans, a été confirmée par le club de Belo Horizonte en leurs réseaux sociaux samedi soir, après sa victoire sur São Paulo Palmeiras, son poursuivant immédiat, qui lui a donné encore plus d’avantage en tête du classement de la ligue.

L’attaquant est né dans la petite ville brésilienne de Lagarto (Alagoas, nord-est), est devenu ressortissant espagnol et a joué 24 matchs avec l’équipe espagnole, avec laquelle il a participé à la Coupe du monde 2014 au Brésil et en Russie 2018. Ce sera le premier temps que Costa Il se produira professionnellement pour un club brésilien, car l’avant-centre a passé toute sa carrière professionnelle en Europe.

Avant de faire ses débuts professionnels au Brésil, il a été signé par le Portugais Braga et a également traversé le Penafiel de ce pays et le Celta de Vigo espagnol, Albacete, Valladolid et Rayo Vallecano. Mais il finit par se consacrer au Athlète de Madrid, avec lequel il a remporté plusieurs titres, dont la Super Coupe de l’UEFA en 2010, 2012 et 2018 et la Ligue espagnole en 2014 et 2021, et en anglais Chelsea, avec lequel il a soulevé la Premier League lors des saisons 2014. 2015 et 2016-2017 . Il a été le meilleur buteur de la Copa del Rey en 2013 et de la Super Coupe de l’UEFA en 2018.

Le Brésilien était sans club depuis décembre 2020, date à laquelle il s’était séparé de l’Atlético Madrid pour des raisons personnelles. Costa sera un coéquipier en tête du vétéran et international Hulk, l’actuel buteur de l’équipe et dans un très bon moment, mais il devra disputer la position avec l’attaquant chilien Eduardo Vargas et l’attaquant vénézuélien Jefferson Savarino.