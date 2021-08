Diego Costa est de retour !

in

30/08/2021 à 13:33 CEST

Les Mineiro athlétique il a obtenu rester à la tête, après avoir fait match nul contre Bragantino lors de la dix-huitième journée du championnat brésilien.

Les signature de Diego Costa avec l’équipe brésilienne est devenu officiel le 15 août, devenant votre première expérience professionnelle au Brésil. L’attaquant hispano-brésilien a fait ses débuts dans la compétition ‘Galo’ 30 minutes et marquer un but qui les a sauvés de la défaite, à seulement cinq minutes pour finir le match.

Avec Nacho Fernandez et Zaracho Pour commencer, l’Atlético Mineiro a perdu dès la 15e minute du premier match, donc s’ils ont obtenu la victoire définitivement le Bragantino Il n’avait que trois points de retard au Brasileiro. Mais la nouvelle signature de l’équipe de Cuca les a sauvés, marquer un but qui a égalé l’équipe et leur a permis de suivre en premier avec 39 points.

Les Palmeiras suit de près avec 35 points. Son prochain match sera le 12 septembre contre Fortaleza.