Diego Costa quitte l’At. Mineiro et veut revenir au football européen

01/07/2022

Le à 19:59 CET

Diego Costa a résilié à l’amiable son contrat avec l’Atlético Mineiro et devient joueur autonome. L’attaquant hispano-brésilien est dans sa résidence à Madrid, où il s’entraîne quotidiennement, dans l’espoir de fermer une nouvelle destination sur le marché hivernal actuel. Son aventure au Brésil se sera réduite à seulement quatre mois de compétition, d’août à décembre, au cours desquels il a disputé 19 matchs, inscrit cinq buts et ajouté deux titres à son palmarès : le Brasileirao et la Copa do Brasil.

Le joueur de 33 ans n’a à aucun moment exprimé la raison qui l’a poussé à quitter la meilleure équipe du moment au Brésil., où il a formé une redoutable paire d’attaque avec Ponton, le meilleur joueur de la saison dernière et le tireur de l’année. El Galo l’avait pour ce 2022 dans lequel il tentera de conquérir la Copa Libertadores.

Selon le portail UOL, le souhait de Diego Costa est de revenir dans le football européen en janvier. Sa dernière expérience sur le Vieux Continent s’est terminée comme le chapelet de l’aube, face à la Cholo Siméone, et abandonnant, également dans une crise, l’At. Madrid en décembre 2021. Après cela, il passera huit mois sans équipe, jusqu’à sa signature avec At. Mineiro, où il avait un jeton stipulé qui dépassait 2,6 millions d’euros par an.

Elche, qui se bat pour rester en Liga, et Eibar, en deuxième division dans des postes de promotion, seraient intéressés à pouvoir compter sur leurs services. Les deux clubs ont déjà sondé l’environnement du joueur.

Cependant, la seule offre de signature de l’attaquant de Lagarto est celle des Corinthians., qui traque intensivement le marché pour obtenir un ‘9’ de qualité qui est la cerise sur le gâteau de son ambitieux projet, qui compte des acteurs avec beaucoup d’expérience comme l’ancien blaugrana Paulinho, Renato Augusto, l’ancien Arsenal et Chelsea, Guillaume, ou Julien. Timao tente depuis des semaines, sans succès, de recruter Edinson Cavani, à qui Manchester United ne lui accorde pas la lettre de liberté.