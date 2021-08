Diego Costa signe pour At. Mineiro

15/08/2021

Le à 02:41 CEST

Diego Costa a décidé de reprendre sa carrière professionnelle, après une interruption de huit mois, et s’est engagé, jusqu’en décembre 2022, avec At. Mineiro, actuel chef du Brasileirao. A 32 ans, ce sera sa première expérience professionnelle dans son pays, puisqu’il a fait toute sa carrière dans le football européen, au Portugal, en Espagne et en Angleterre.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l’ancien At. Madrid confirme avoir opté pour le Galo, qui cette saison a réuni une super équipe pour les paramètres sud-américains pour être éligible à tous les titres.

L’équipe qui s’entraîne cette année Cuca Il a déjà remporté le tournoi régional, le Championnat Mineiro, il est le leader du Brasileirao et a la qualification pour les demi-finales Libertadores très bien sur la bonne voie, après avoir battu River Plate 0-1 au Monumental de Núñez lors du match aller de les quarts de finale.

🌍 Le monde pour Belo Horizonte : @DiegoCosta agora é do Clube Atlético Mineiro ! 🐔 #DiegoCostaNoGalo 🏴🏳️ pic.twitter.com/mvIEZmIADx – Atlético 😷 (@Atletico) 15 août 2021

Le joueur hispano-basque a quitté l’At. Madrid revendique des problèmes particuliers. Il n’a fermé pour aucun club sur le marché d’hiver et a été ce 2021 dans l’ostracisme le plus absolu. Les offres ne manquaient pas. Il y a eu des spéculations avec l’intérêt d’Arsenal, d’équipes du championnat turc – jusqu’à la semaine dernière il négociait avec Besiktas – et avec plusieurs clubs brésiliens, comme Palmeiras, actuel champion des Libertadores, dont il est un torcedor.

Diego Costa devrait embarquer ce dimanche à Madrid et être à Belo Horizonte lundi pour être présenté. Sa signature est une demande du technicien Cuca, qui vise à aligner l’un des couples les plus puissants et expérimentés du continent à côté de Ponton, qui a connu une saison splendide au cours de laquelle il a disputé 38 matchs, marqué 17 buts et délivré 10 passes décisives.