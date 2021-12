Diego Fagot n’avait aucune idée qu’il obtiendrait le ballon sur un faux jeu de botté de dégagement

Les midshipmen ont remporté le match Army-Navy de samedi au MetLife Stadium, bouleversant les Black Knights, 17-13, dans un match qui a vu beaucoup plus de passes que n’importe quel fan de football universitaire pourrait s’attendre de ces deux académies de service.

Un autre moment inattendu du match a été le faux botté de dégagement réussi de Navy aux 4e et 1er au début du dernier quart lorsque les aspirants avaient une légère avance de 14-13.

Et cela a même été une surprise pour le secondeur Diego Fagot, qui a pris le cliché et a réussi à obtenir le premier but pour son équipe.

Alors que la Navy s’alignait pour décoller de sa propre ligne de 34 verges, le parieur Riley Riethman était prêt à partir. Sauf que le ballon ne lui est pas venu et s’est retrouvé entre les mains de Fagot. Le secondeur de 6 pieds 3 pouces et 240 livres a ensuite décollé et a armé un défenseur au sol avant de se précipiter sur un autre, alors qu’il ramassait le premier vers le bas, puis certains.

Il a saisi quatre mètres sur, sans surprise, son seul report du match.

Mais la meilleure partie de ce jeu de faux-botté génial est qu’il a pris Fagot totalement par surprise, et il a montré ses réflexes rapides comme l’éclair tout en faisant quelques mouvements. Comme il l’a expliqué dans son interview d’après-match avec CBS, il n’avait aucune idée que le ballon lui arrivait.

Il a dit:

« Personne ne l’a demandé. Le vivaneau, il vient de me l’annoncer. Je ne m’y attendais pas. On ne s’y attendait pas. Je ne savais pas que ça allait arriver, honnêtement.

En plus des réflexes de Fagot, c’était une réflexion incroyablement rapide de sa part après ce qui s’est avéré être une « erreur » sur le cliché, comme l’a expliqué plus tard l’entraîneur de la Marine Ken Niumatalolo à CBS :

« C’était une erreur. Parfois, il faut avoir de la chance, et les joueurs font des jeux, et il a fait un excellent jeu. »

Une erreur qui s’est transformée en un jeu terriblement mémorable dans ce match de rivalité de longue date.