Diego Godin : « La concurrence est faussée »

31/08/2021 à 23h50 CEST

La triple date des qualifications sud-américaines se dirige vers Qatar 2022, Il a commencé à être joué avant même sur le terrain de jeu, comme les disputes ont commencé dans les bureaux. Certaines ligues en Europe comme Angleterre ou Espagne, ils mettent des obstacles pour céder aux footballeurs.

Beaucoup ont exprimé leurs opinions sur cette question et parmi eux, Diego Godín, le capitaine de l’Uruguay, se démarque : “Je vais juste dire que la vérité est que la concurrence est faussée par ce qui s’est passé.”

En raison des restrictions de Premier League, Celeste ne pourra pas compter sur Edinson Cavani, l’attaquant de Manchester United. “Ce n’est pas normal que les équipes nationales ne puissent pas compter sur les joueurs que les techniciens jugent sélectionnabless. Dans notre cas, nous ne devons pas avoir Edi et ce n’est pas normal pour les joueurs réfléchissent jusqu’à la dernière minute à venir ou pas parce qu’ils sont au milieu », a déclaré le défenseur.

“Tout le monde était incertain, mais avec l’envie de venir jouer et c’était le premier souhait de tous, mais on sait aussi qu’il y a les clubs qui ont leurs droits et se sont fait sentir“, a-t-il ajouté. L’équipe dirigée par Maestro Tabárez est quatrième au classement des séries éliminatoires, sur les six matches joués, ils ont obtenu huit points après avoir gagné deux matchs, deux nuls et deux perdus. Les prochains rivaux seront le Pérou, la Bolivie et l’Équateur.

“Maintenant nous sommes là et avec le désir et l’illusion de bien faire les choses. C’est la triple date la plus importante de 2021 et il faut l’affronter comme ça. Il y en a de moins en moins et ce sont des points très importants », a déclaré Godín.

Luis Suárez le manque aussi

Mais la Céleste ne subit pas seulement la perte de Cavani, elle le sera aussi avec celle de Luis Suarez bien que ce cas soit différent de celui de la pointe de Manchester United. L’attaquant de l’Atlético de Madrid a subi une blessure dimanche dernier dans le match contre Villarreal, détectant un œdème modéré au genou gauche.

Le capitaine uruguayen fait confiance à l’équipe malgré les pertes de ses coéquipiers : “Nous avons déjà joué sans eux, mais ils sont toujours importants. Luis (Suárez), Edi (Cavani), Sebastián (Coates), ils le sont tous. Parce que ce n’est pas seulement 11 joueurs ou 90 minutes, il y a un groupe, une coexistence et là, ils sont tous importants et sans parler à l’intérieur du terrain. Nous avons des joueurs dans un bon moment et ils vont tout donner pour l’équipe“.