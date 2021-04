Diego Llorente marque un point contre Liverpool

19/04/2021 à 23 h 00 CEST

Dans un environnement des plus raréfié, notamment pour Liverpool, il était parti. Et les joueurs de Klopp, inconscients de la polémique qui a révolutionné le monde du football, ont laissé deux points dans l’épilogue. Le but de Sané et les arrêts d’Alisson ont soutenu son équipe jusqu’à 87 ‘, lorsque Diego Llorente mettre une cravate bien méritée à la lumière.

LIS

LIV

Leeds

Meslier, Ayling, Llorente, Struijk, Alioski (Klich, 79 ‘), Phillips, Helder Costa (Poveda, 67’), Dallas, Roberts (Pablo Hernández, 86 ‘), Harrison, Bamford

Liverpool

Alisson, Alexander-Arnold, Fabinho, Kabak, Robertson, Milner, Wijnaldum, Thiago, Diogo Jota (Oxlade-Chamberlain, 81 ‘), Firmino, Mané (Salah, 71’).

Buts

0-1 M.31 Mané. 1-1 M.87 Llorente.

Arbitre

Anthony Taylor. TA: Dallas (25 ‘), Alioski (37’) / Firmino (39 ‘).

Incidents

Jeu joué à Elland Road.

Leeds a sauté pour s’échauffer avec un maillot de protestation: “Le football est pour les fans”. Ceux de Bielsa ont également montré leur désaccord avec la nouvelle Super League. Après la réclamation, le jeu. Dans les premières minutes, on a vu quelle équipe avait le plus besoin de points. Il n’a pas fallu longtemps aux «rouges» pour prendre le contrôle du parti et avoir la première approximation. Thiago a coupé et a pris une chaussure que Meslier a dû envoyer dans un coin. Le centre du terrain était de Liverpool et ils ont trouvé de l’or sur le dos de la défense locale. Dans l’une de ces pièces, Jota a vu l’internat de Alexander-Arnold, qui a donné le but à Mané. Le visage heureux du Sénégalais a tout dit, et c’est qu’il a revu la porte pour la première fois depuis janvier. Leeds, manquant d’idées, a noté l’absence de Raphinha dans l’attaque. Ceux de Bielsa n’ont généré de danger que dans une erreur de sortie que Bamford a ratée.

Les avis de Jota et Firmino ont réveillé les «paons». Ils ont graissé la salle des machines et ont commencé à arriver avec une certaine assiduité dans la zone «réseau». Et les chances ont commencé à venir. Le premier Helder Costa s’est retrouvé avec un ballon dans la petite zone qu’il a envoyé sur la barre transversale d’une manière incompréhensible. Harrison a rencontré Alisson, qui a mis un pied de sauvegarde pour éviter l’égalité. Puis Bamford a abaissé une longue passe magnifiquement et a claqué le cuir contre la barre transversale. Et Roberts, dans un heads-up, a tiré sur le mannequin. Voir, c’est croire. Mais parfois, le football est juste. Dans la dernière ligne droite, Harrison a lancé un corner que Llorente a envoyé au fond du filet. Liverpool est toujours hors du top quatre.