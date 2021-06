Diego Llorente testé négatif !

in

06/10/2021

Act à 12:22 CEST

Diego Llorente a été testé négatif aux tests PCR effectués hier, à la fois dans le premier test et dans la contre-analyse, et, si ce résultat est confirmé avec les tests qui seront effectués aujourd’hui et demain, il pourrait reprendre l’entraînement avec le reste du groupe ce vendredi.

C’est ce qu’a assuré la Fédération royale espagnole de football dans un communiqué. « Dans le cas de Diego Llorente, les tests PCR de confirmation effectués mercredi 9 juin ont eu un résultat négatif. La contre-analyse du même test a confirmé le résultat ces dernières heures, donc dans le cas de la centrale, il y a de sérieuses indications qu’il s’agit d’un faux positif”, a annoncé la Fédération.

“En ce sens, conformément au protocole sanitaire, le joueur subira à nouveau des tests PCR aujourd’hui jeudi et demain vendredi”, a-t-il poursuivi. Le central, qui remplissait la quarantaine respective à son domicile après avoir été testé positifMaintenant, il n’a besoin que de cela demain et après les tests, il confirme son refus de se sentir à nouveau dans l’appel pour le Championnat d’Europe.