Diego López, De Tomás, Pedrosa et Keidi Bare, absences de l’Espanyol pour Palencia

L’Espanyol affrontera Palencia Cristo Atlético mardi au deuxième tour de la Copa del Rey et le fera, encore, avec une liste d’invoqués dans laquelle quelques premières épées manqueront tout comme cela s’est produit contre Solares au premier tour.

Malgré le fait que Vicente Moreno a assuré lors de la conférence de presse précédant le duel que « toutes les personnes en bonne santé voyageront », la réalité est que Diego López, Adrià Pedrosa, Keidi Bare et Raúl de Tomás restent au sol. À l’exception de l’albanais, les autres ne sont pas soupçonnés d’avoir un problème.

On comprend tout de même que le coach veuille leur donner du repos, car ce sont des pièces maîtresses de son onze habituel. Ceux qui ne se rendent pas à Palencia sont les blessés Óscar Gil et David López ni Nany Dimata et Álvaro Vadillo, qui ne sont pas à 100%.

L’appel est complété par quatre joueurs de la filiale, qui pourraient disposer de quelques minutes dans le match : Max Svensson, Álvaro García, Rubén Sánchez et Roger Martínez.