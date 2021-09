Diego López, le rempart défensif de Vicente Moreno

09/12/2021 à 09h30 CEST

Le gardien du RCD Espanyol Diego López a commencé la saison à un excellent niveau. Il est le gardien avec le meilleur pourcentage d’arrêts réussis en ce début de Liga 2021/22 avec 88,9% et le principal rempart défensif du périco club, qui n’a que peu concédé malgré le fait que n’a pas encore remporté de victoire.

L’Espagnol, qui à 39 ans a une longue carrière sportive, est le gardien titulaire de Vicente Moreno depuis qu’il a rejoint le projet Kakhol lavan.. Le club catalan l’a incorporé à un coût nul de l’AC Milan et est actuellement l’un des gardiens de but les plus solides, efficaces et sûrs du championnat national.

88,9% – Diego López, de @RCDEspanyol, est le gardien avec le meilleur% de réussite en arrêts en Liga cette saison (minimum deux matchs joués). Sécurité. pic.twitter.com/nvN5KNWozc – OptaJose (@OptaJose) 8 septembre 2021

L’ancien membre du Real Madrid, Séville ou Villarreal est l’une des figures qui a joué le plus de matchs en Liga : a un total de 355 jeux et fait partie du top 150. C’est dans 144e position devant d’autres acteurs importants comme Iker Muniain (352), Jordi Alba (336) ou Sergio Canales (322).

Consolider dans l’élite, l’objectif

Le RCD Espanyol est revenu en Liga une seule saison après la relégation, comme cela est également arrivé au RCD Mallorca. L’équipe des perruches a un coach avec une idée très claire et une équipe avec un potentiel pour assurer la permanence.

Diego López est le rempart défensif : Il a joué un total de 529 matchs officiels et a laissé sa cage inviolée jusqu’à 162 fois. Villarreal est le club avec lequel il a joué le plus de matchs (230) et celui qui l’a aidé à se consolider dans l’élite du football professionnel.