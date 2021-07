Diego López pointe vers le record de Di Stéfano avec l’Espanyol

09/07/2021 à 17h48 CEST

Diego López vivra une saison plus que spéciale en Première Division. Le gardien de but est l’un des capitaines de l’entité et a connu l’amère descente en deuxième. Il est resté et a été l’un des coupables du retour fulgurant de l’élite de l’Espanyol et commencera sa sixième saison en tant que bleu et blanc. Titulaire incontesté et s’il n’y a pas de malheur sous forme de blessure, celui de Paradela sera sous les bâtons à El Sadar contre Osasuna le 14 août. À ce moment là il va devenir le plus vieux joueur du club à évoluer en première division. Un record que vous voulez battre.

“Il y a une marque que j’aimerais remplir, être le plus vieux joueur de l’Espanyol qui joue en première division. Il surpasserait le grand Alfredo Di Stefano. Je continue de profiter et je suis toujours excité. Je me sens très bien & rdquor;, a-t-il admis dans une interview sur ‘RAC1’. Avec 39 ans et 284 jours qu’il aura le jour du match, Diego dépassera les 39 ans et 273 jours avec lesquels l’Argentin a laissé le record.

Le gardien de but galicien fait partie du groupe qui cette semaine a déjà commencé l’entraînement de pré-saison et en ce sens il a assuré que « On a vraiment hâte, on revient branchés. Les premières sessions de formation sont très chargées. Nous sommes un groupe qui travaille avec le même coach depuis un an maintenant, quelque chose qui nous donne un certain avantage même pour mieux travailler & rdquor ;.

De même, Diego López a indiqué que « bien que l’année dernière ait déjà été une excellente pré-saison, Nous devons nous concentrer dès le début sur le retour à First et à quel point cela va être difficile. Il faut être très mentalisé dès le début & rdquor ;. Concernant son ressenti personnel, il a reconnu que « reprendre le travail dirait que c’est plus difficile pour les gardiens. Le thème tombe, ces premiers hits & mldr; difficile de s’habituer à & rdquor;.

Enfin, le gardien de Paradela a expliqué que « être émotionnellement dans First montre. ETL’année dernière, nous avons joué dans une catégorie dans laquelle beaucoup d’entre nous n’avaient pas joué. Nous avions l’air un peu étrange, conscient de la difficulté qu’il allait avoir. L’illusion marque ces premiers jours de travail. Le groupe est très concentré sur le fait de très bien démarrer la saison et de beaucoup travailler & rdquor ;.