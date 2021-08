Diego López remporte le bronze aux Jeux paralympiques

in

La délégation mexicaine continue de donner de bons résultats dans le Jeux paralympiques de Tokyo 2020, depuis ce temps Diego López a remporté la médaille de bronze au 50 mètres S3 dos natation, après avoir été inférieur au Chinois Zou Liankang et à l’Ukrainien Denys Ostapchenko.

Le nageur national a réalisé une bonne performance, puisqu’il a battu son compatriote Jesús Hernández Hernández dans la dernière ligne droite. Après le grand résultat, le Comité paralympique mexicain Il a mis en ligne trois images sur son compte Twitter officiel pour le féliciter d’avoir obtenu une nouvelle médaille pour le pays.

“Diego López s’est de nouveau positionné dans le top mondial, après avoir obtenu sa première médaille aux Jeux Paralympiques. Diego López, vous êtes arrivé à Tokyo 2020 en portant notre drapeau et aujourd’hui grâce à vous il est sur le podium. La COPAME vous félicite et vous remercie d’honorer nos couleurs et de remplir fièrement le cœur des Mexicains“, lit le tweet.

Diego López, vous êtes venu à Tokyo 2020 en portant notre drapeau et aujourd’hui grâce à vous il est sur le podium. La COPAME vous félicite et vous remercie d’honorer nos couleurs et de remplir de fierté le cœur de chaque Mexicain. ?? MERCI DIEGO ! 🥳🇲🇽❤️🥉🔥🥋 # Jeux Paralympiques # LuchemosJuntos pic.twitter.com/LxLnLGr5ur – Comité Paralympique Mexicain (@COPAME) 29 août 2021

Pour l’instant, Le Mexique occupe la 25e place au tableau des médailles des Jeux Paralympiques grâce aux sept médailles qu’il détient, dont deux d’or et cinq de bronze.. L’autre athlète qui a pu accrocher une médaille était Lenia Ruvalcaba, qui a remporté la troisième place dans la discipline du judo.