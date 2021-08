Diego López surpasse Di Stefano en longévité

14/08/2021 à 23:08 CEST

Joël Gadéa

Le retour à Primera a apporté avec lui un record pour Diego López et pour l’histoire bleu et blanc. Le gardien de Lugo, lorsqu’il jouait à Pampelune, est devenu le plus vieux joueur de l’Espanyol à avoir jamais joué dans la plus haute catégorie du football espagnol.

A 39 ans et 284 jours, l’ancien madrilène et Villarreal a dépassé le record qu’il a établi Alfredo Di Stefano, dont le palmarès montrait qu’il avait joué avec les Bleu et Blanc, pour la dernière fois, à 39 ans et 273 jours, en 1966.

Entre les yeux

“Il y a une marque que j’aimerais remplir, être le plus vieux joueur de l’Espanyol à jouer en première division. Il surpasserait le grand Alfredo Di Stefano. Je l’apprécie toujours et je l’attends toujours avec impatience. Je vais très bien & rdquor;, avouait-il il y a quelques semaines Diego López dans une interview, à propos du record qu’il a battu hier. Le gardien galicien, pour sa sixième saison au stade RCDE, est l’un des piliers de l’effectif et a joué un rôle clé dans le retour dans l’élite.

Habitué à battre des records, López La saison dernière, il a déjà battu un record invaincu en deuxième division, dans lequel ses arrêts ont permis à l’Espanyol de revenir dans la catégorie la plus élevée.

A moins de trois mois de ses 40 ans, le gardien de Lugo est toujours installé dans le but Espanyolista et a la confiance de Vicente Moreno pour ce cours dans le retour à First. En outre, López Il est l’un des capitaines d’équipe et un poids lourd, avec une expérience internationale, qui est la clé du blocage des perruches dans un parcours clé.