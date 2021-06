Diego López, un vétéran d’argent en première

08/06/2021 à 20h33 CEST

Roger Payro

Diego López reviendra en premier de la catégorie argent honorer la division qu’il a laissée derrière lui. Pas à cause du titre de champion et Zamora avec lequel il arrivera sous le bras, ni à cause des tons gris de sa chevelure luxuriante, mais à cause du fait que sera le deuxième joueur le plus âgé de la Liga. Après la retraite de Nino, annoncée trois jours seulement avant son 41e anniversaire, le gardien de l’Espanyol ne sera dépassé au classement que par Joaquin Sanchez. 105 jours séparent les deux, qui joueront dans la plus haute catégorie du football espagnol avec 40 ressorts.

Le Puerto de Santamaría s’y conformera le 21 juillet, tandis que Paradela’s le fera à la fin de l’année, le 3 novembre. Joaquín, renouvelé jusqu’en 2022 il y a à peine deux semaines, restera ignifuge avec le but bleu et blanc. Sa prolongation de contrat n’est pas officielle mais elle n’est pas officielle, une fois que les coéquipiers de ‘La Grada’ ont révélé il y a un mois et demi qu’il avait rempli le nombre minimum de matchs établi pour que sa continuité soit activée automatiquement.

Quoi qu’il en soit, la continuité de Diego ne peut être lue que comme une bonne nouvelle. Son soulagement dans le but viendra plus tôt que tard, mais vise à continuer à être un élément clé du onze de Vicente Moreno dans ce qui sera sa sixième saison consécutive au stade RCDE. Dans le cinquième, celui du retour tant attendu dans l’élite, a continué à apporter une contribution inestimable.

Il est vrai qu’il a commis d’autres erreurs, mais aucune n’a pesé plus que le interventions méritoires qui ont accumulé pendant presque tous les jours de la deuxième phase régulière. Le galicien a joué 39 des 42, ne concédant que 24 buts et laissant sa cage inviolée jusqu’à 20 fois. Des chiffres qui parlent très bien de lui et du côté défensif de l’équipe, tout est dit.

Il n’a jamais aimé être le centre d’attention. Il travaille en silence et de fait, lorsqu’en avril on lui a demandé lors d’une conférence de presse si le mariage entre lui et l’entité bleu et blanc connaîtrait un nouveau chapitre dans Primera, l’objectif était méridien : « L’important est que l’Espanyol soit là, avec ou sans Diego López & rdquor;. Maintenant, nous savons que c’est le cas. Pour combien de temps? De son côté, bien plus. « Je vais essayer de continuer pendant plusieurs années. Jusqu’à ce que je voie qu’il m’est difficile d’aller à l’entraînement ou que je suis très mauvais et que je n’arrête pas un seul, j’aurai envie de continuer à jouer. Nous sommes très heureux ici à Barcelone & rdquor;, le but lui-même reconnu plus tard – il y a environ un mois – à ‘El Larguero’. Peut-être qu’il restera assez longtemps pour finir par être un vétéran de l’or.