Diego Luna analyse le “mâle actuel” de la série Tout ira bien – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

En plus de faire une radiographie de « l’institution archaïque » qu’est le mariage, la nouvelle série de Diego Luna, Tout ira bien, explore les complexités de « l’homme actuel » et interroge ses téléspectateurs sur leurs croyances les plus profondément enracinées.

“Le mariage est une institution archaïque et ils nous le vendent comme la formule du bonheur, ce à quoi nous devons aspirer et ce n’est pas vrai, c’est nuisible qu’ils l’inculquent comme ça et c’est formidable qu’il soit remis en question et plus encore dans un média aussi connu que Netflix “, raconte à Efe Lucía Uribe, protagoniste de l’histoire qui s’ouvre ce vendredi.

Julia et Ruy n’arrivent pas à se réveiller du cauchemar, la promesse de réaliser une séparation mutuellement convenue s’effondre sous leurs yeux lorsque, assis dans un bureau froid, un fonctionnaire leur interroge des informations sur leur fille dont ils ne sont pas très conscients.

Maintenant, ils doivent non seulement faire face à la fin de leur relation, mais subir la bureaucratie d’un système macho et indifférent afin de dissoudre ce qui était censé être une promesse d’amour éternel, leur mariage.

« Pourquoi avoir un partenaire ou se marier est-il un succès ? Il existe de nombreuses formes d’amour, à commencer par l’amour-propre », demande Uribe, qui incarne Julia, et espère que les téléspectateurs en feront autant.

Son personnage montre les dilemmes des femmes d’aujourd’hui qui, de plus en plus conscientes du machisme, font face aux relations amoureuses avec ces structures violentes.

Julia est une jeune mère féministe et travailleuse qui commence à trouver insupportables les attitudes enfantines de son partenaire, qui a également été accusé de harcèlement et il ne comprend pas pourquoi.

“Ruy est un personnage complexe, il aurait pu être très facilement stéréotypé comme un homme âgé, mais c’est un homme actuel, et ceux-ci sont plus complexes car il y a ce manque de conscience, il ne peut pas identifier correctement la violence qu’il exerce”, explique Flavio Medina, votre interprète.

Donner vie à Ruy a fait mesurer à l’acteur la grande responsabilité qu’ont aujourd’hui les hommes de repenser et revoir leurs attitudes.

Mais la complexité de son personnage est que, malgré ses défauts, il a des vertus, comme être un père présent et aimant avec sa fille surdouée, Andrea.

SANTÉ MENTALE ET AMOUR LIBRE

Pour l’acteur Pierre Louis, dont le personnage Faust aura une relation intime avec Julia, un sujet important que traite la série est la santé mentale.

« C’est important d’en parler. Ce n’est pas que Ruy soit un crétin et un méchant, mais que nous sommes tous conditionnés par la façon dont nous avons grandi et maintenant avec cette conscience, nous pouvons choisir de jeter des parties de nous-mêmes que nous n’avons pas choisi d’être. Je pense que le spectacle invite cela à se produire », déclare Louis.

De son côté, Mercedes Hernández incarne Idalia, une employée de maison que l’on ne voit pas fréquemment dans les fictions car c’est une femme indépendante, moderne et autosuffisante, avec une histoire développée.

“Je pense que certains écrivains n’ont pas d’imagination et croient qu’il y a des gens qui ne servent que des plats et n’ont pas de vie. C’est une femme contemporaine mais elle a aussi un lien avec sa communauté, elle a sa propre famille mais elle fait aussi partie de la famille de Ruy et Julia », dit-elle.

Mais ce qu’elle admire le plus chez Idalia, c’est sa capacité à aimer sans conditions, et il semble qu’elle soit la seule de la série à le faire.

“Je pense qu’avec l’âge il n’a plus l’idée de l’amour romantique. Vivez de manière libre et heureuse, je souhaite que nous puissions tous vivre l’amour librement. Nous imposons constamment des façons d’aimer et c’est terrible », assure Hernández.

La série a été enregistrée à l’un des moments critiques de la pandémie de COVID-19 en 2020 et c’était l’un des défis auxquels la fiction créée par Diego Luna avec la production de La Corriente del Golfo et Netflix a également été confrontée.

