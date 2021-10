Diego Luna évoque l’exemple qu’il veut donner à ses enfants

« Du coup tu te vois (dans tes enfants) et c’est un miroir, et ton exemple compte beaucoup. J’aimerais ne pas être indifférent à ce qui se passe devant moi. La capacité qu’on a de s’affecter, de s’intéresser, la curiosité est la Un exemple à donner Il est important pour moi de parler de la capacité que nous avons, du pouvoir que nous avons.

“Au moment où nous trouvons quelqu’un qui pense comme nous, qui partage une préoccupation, ce pouvoir se multiplie. Le pouvoir des nombres est prouvé : probablement, si vous criez, il ne se passera pas grand-chose, mais si nous crions à l’unisson, ils nous écouteront. “, mentionné Diégo après avoir reçu le Platinum Honor Award 2021, à Madrid.

“C’est la seule chose que je puisse vraiment faire et la seule chose que je puisse laisser : que les gens que j’aime et autour de moi me voient comme ce que je veux être. Je ne veux pas être quelqu’un qui s’isole une fois de plus, qui est indifférent ; au contraire, je veux être quelqu’un qui peut sentir qu’il fait partie d’un changement, quel qu’il soit », a-t-il déclaré. Lune lors d’une conférence de presse.

L’écologie, les inégalités sociales, les violences faites aux femmes ne sont que quelques-uns des sujets qu’il a développés au cours de la dernière année et ceux qui, selon lui, ne peuvent rester indifférents. “Que l’honnêteté accompagne mon travail. C’est, pour moi, une règle”, a déclaré l’acteur dans les activités des Platinum Awards pour le meilleur du cinéma et de la télévision en Amérique latine.

“Si je comprends pourquoi je raconte une histoire, si je suis cohérent avec ce qui me raconte cette histoire, cela se voit et cela rend déjà l’environnement meilleur, du moins mon environnement de travail. Parce que je ferai des erreurs plusieurs fois, mais oui je comprends pourquoi je me suis trompé, alors ce n’est pas si grave”, réfléchit-il Diégo.

L’équilibre

Après avoir reçu le prix pour l’ensemble de ses réalisations, Lune Il a assuré qu’il n’y a pas de moment spécifique et romantique qui définit sa carrière, mais il se sent satisfait du chemin qu’il parcourt encore et qui l’a amené à jouer dans des films comme Rogue One: A Star Wars Story et des séries comme Narcos México ou direct le film Abel.