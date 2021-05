Diego Martínez cesse d’être l’entraîneur de Grenade

27/05/2021 à 21:39 CEST

Diego Martínez ne sera pas entraîneur de Grenade la saison prochaine. L’entraîneur du club nasride a communiqué sa décision au club alors que les intentions de l’entité étaient d’étendre son lien avec un entraîneur qui restera dans l’histoire de Grenade.

“L’entraîneur du Grenade CF, Diego Martínez, a informé le Club de sa décision de ne pas continuer à diriger l’équipe. Conseil d’administration Il a montré à Diego Martínez sa volonté de continuer sur le banc du Granada CF et a mis toute sa détermination pour y parvenir, mais il respecte la décision de l’entraîneur et le remercie pour son honnêteté.

Granada CF veut remercier également le coach et tout son staff ses efforts, son professionnalisme et son succès tout au long de sa carrière à la tête de l’équipe, qui a conduit le Club en trois saisons de LaLiga SmartBank à la 7e et 9e place de LaLiga Santander, une demi-finale de la Copa del Rey et le premier classement européen de l’histoire de le Club, atteignant les quarts de finale de l’UEFA Europa League.Le nom de Diego Martínez sera à jamais lié à cette entité et le Granada CF est et sera sa maison. Merci, monsieur. “

Alors lisez la déclaration du club il y a quelques minutes. Il est devenu le premier entraîneur de l’histoire de Grenade à terminer trois saisons consécutives à la tête de l’équipe. Il l’a promu premier, l’a emmené en Europe et l’a gardé cette saison.