Diego Martínez dit au revoir à Grenade “satisfait et plein”

28/05/2021 à 14:25 CEST

La technique Diego Martínez, qui a rejeté l’offre de renouvellement de Grenade et ne continuera pas à diriger l’équipeIl a dit ce vendredi qu’il partait “satisfait et complet” bien qu’il s’agisse d’un “moment douloureux” et qu’il s’agit d’une “décision personnelle” qu’il lui a coûté «beaucoup» de boire après avoir écouté le club et lui-même.

“Je comprends que ma décision n’est peut-être pas partagée, mais c’est ma décision. Les entraîneurs doivent prendre des décisions et nous vivons avec eux”, a expliqué Diego Martínez cet après-midi lors d’une conférence de presse d’adieu virtuelle pour les médias dans laquelle il était accompagné de dirigeants. , joueurs, techniciens et employés du club.

“Ils ont été trois ans de succès brutaux dans le professionnel et l’humain, mais aussi épuisant. Tous les cycles de la vie ont une fin et le mien ici, je pense et je sens qu’il est arrivé à sa fin. Nous devons faire un pas et livrer le témoin, et que Grenade continue d’évoluer et de grandir », a-t-il ajouté.

Diego Martínez, qui a été ému à plusieurs reprises lors de sa comparution, a précisé que ni lui ni son agent n’avaient demandé ou exigé «quoi que ce soit» à Grenade, et qu’il n’y avait eu «aucune négociation économique avec le club», déclarant qu’ils «n’avaient “parlait de” chiffres “et de” pas un mot de salaire “.

“C’est une décision personnelle, je sens et Je comprends ce qui est le mieux, ce que j’ai et ce que je dois faire “, a déclaré des négociations qui ont consisté en deux réunions avec Patricia Rodríguez et Fran Sánchez, respectivement PDG et directeur sportif de Grenade, également présents à l’adieu.

Le technicien a reconnu que il “évite le contact personnel” depuis quelques jours “avec certains joueurs car s’il s’était produit” il serait plus difficile d’agir objectivement “, et qu’hier il a communiqué sa décision aux capitaines d’équipe.

Diego Martínez, 40 ans, qui quitte Grenade après trois saisons réussies, a reconnu que ne pas continuer est une décision qui lui a coûté “beaucoup” à prendre “sur le plan personnel et professionnel” et qu’il l’a fait après “très intime et très personnel “, mais laisse” satisfait et plein “en dépit d’être” un moment douloureux “.

“Vous devez être fidèle à vous-même et aux valeurs qui vous guident au-delà de la douleur de prendre certains chemins, je comprends que c’est la meilleure chose pour le club de continuer à grandir. Le club a besoin d’un nouvel élan”, a-t-il déclaré. .

Le Galicien a qualifié de “fascinante” l ‘”aventure extraordinaire” vécue à Grenade, a souligné le “traitement exquis” du club ces derniers jours et a commenté que lui et son équipe d’entraîneurs sont partis “à l’âme” pendant les trois années de travail. dans l’entité.

Resaltó que “la conexión y la complicidad” que ha habido con los jugadores y con todos los trabajadores del Granada “no se puede explicar con palabras” y “es impagable”, y que han vivido “un sueño” durante el que han sido ” très heureux”.

À propos de votre avenir, Il a déclaré qu’il avait besoin de «se reposer», d’être «avec la famille» et de «se déconnecter» car il a été vidé et que “à partir de la semaine prochaine” il va étudier “s’il y a une possibilité de travail dans le futur” et sinon, “continuer à se préparer”.

Au coach qui le remplace il a souhaité “toute la chance”, a déclaré qu’il le soutiendrait et le mettra “à sa disposition” et a déclaré qu’il rencontrera “un groupe extraordinaire de personnes”, puisque “ce qui fait la différence dans ce le club est le peuple. “

“C’est un au revoir et à plus tard, je serai toujours lié à ce club que ce soit l’entraîneur ou non. Où que j’aille, je serai un joueur de plus à Grenade et je le dirai avec fierté”, a conclu l’entraîneur.