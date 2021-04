Diego Martínez voit son peuple connecté pour le défi Old Trafford

15/04/2021 à 11h09 CEST

Diego Martinez, voir ses footballeurs “connecté, préparé et serein” pour le match retour des quarts de finale du Ligue Europa qui jouera ce jeudi le grenade avant le Manchester United, et était convaincu que “à tout moment, ils peuvent marquer et renverser la cravate” après le 0-2 du match aller.

“Nous avons besoin d’un match parfait et c’est ce que nous voulons faire demain”, a déclaré ce mercredi lors d’une conférence de presse Diego Martínez, qui estime qu’il y a des choses très utiles dès le match aller car “une bonne performance dans certaines facettes”.

Le technicien, cependant, a demandé le sien “plus d’efficacité” car ce sera ce qui “déterminera la dynamique du match” et aussi de jouer “avec intelligence et sérénité”.

Diego Martínez a reconnu que tout le monde est “dans l’attente du match, mais en savourant le moment pour pouvoir jouer dans l’un des meilleurs stades du monde et avec une saveur particulière”.

“J’ai dit aux joueurs que j’étais fier et reconnaissant. Ils nous ont amenés ici de manière brillante et le fait de pouvoir en faire l’expérience avec eux ajoute beaucoup plus de valeur à cela », a déclaré l’entraîneur.

«Nous sommes préparés pour toutes sortes de jeux et pour toutes sortes de circonstances. Nous ne savons pas où sera le moment, mais il viendra, nous aurons nos options. À tout moment, nous pouvons marquer un but et inverser l’égalité », a-t-il déclaré.

Diego Martínez a rappelé que sa Grenade a réalisé “des choses impossibles et impensables”, pour lequel il a affirmé être convaincus de leurs possibilités malgré le fait que ils sont conscients que “c’est très difficile”.

L’entraîneur a déclaré qu’il savait clairement quoi faire, que pour gagner, il lui faudrait “tout de tout le monde à tout moment” et que la contribution des joueurs sortant du banc “Ce sera très important pour le match nul”.

«Nous croyons en ce que nous faisons et nous y allons avec la détermination nécessaire pour rivaliser au maximum. Si cette Grenade et ces joueurs ont quelque chose, c’est qu’il faut y croire pleinement “, a-t-il souligné.