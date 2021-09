Diego Milito considère que le départ de Lukaku est positif pour Lautaro Martínez

15/09/2021 à 13h00 CEST

L’ancien joueur argentin Diego Milito, champion de tous avec l’Inter Milan en 2010, a estimé ce mercredi que le départ du Belge Romelu lukaku du club milanais est positif pour l’Argentin Lautaro Martinez, qui est désormais l’élément principal du lead.

“Lautaro il a beaucoup grandi, même s’il a encore une énorme marge d’amélioration. Votre point de force est votre état d’esprit. Il a les idées claires, il écoute, il veut apprendre. Avant, il était trop en colère sur le terrain, maintenant il s’est amélioré et a la mentalité d’un joueur de haut niveau », a-t-il déclaré. Milito dans une interview publiée par le journal italien “La Gazzetta dello Sport”.

“Il a déjà pris le bon chemin. Et si avant le protagoniste était Lukaku, maintenant Lautaro C’est l’élément principal de la façade. C’est positif pour lui”, a-t-il poursuivi.

Milito fut l’un des grands promoteurs de Lautaro Martinez, qui a vu sa croissance pendant son mandat de manager du Racing Avellaneda, et a favorisé sa signature pour l’Inter Milan en 2018.

“Je ne lui ai donné aucun conseil sur un éventuel renouvellement de contrat, même si on en parle beaucoup. Il raisonne et est content à l’Inter. On dirait qu’il est sur le point de renouveler et j’espère qu’il va rester longtemps”, a déclaré le Prince.

L’ancien attaquant argentin, auteur de 255 buts dans sa carrière, a également estimé que Lautaro peut former un excellent partenaire offensif avec son compatriote Joaquin Corréa.

C’était beaucoup plus dur avec Lukaku, à qui il reprochait d’avoir quitté l’Inter après avoir promis, quelques semaines auparavant, qu’il resterait à Milan.

“Promettre quelque chose que vous ne pouvez pas tenir est quelque chose que vous n’avez jamais à faire. On peut accepter qu’un attaquant comme lui décide de signer pour un autre club, mais les fans sont déçus précisément par ses déclarations (dans lesquelles il a assuré qu’il continuerait dans Milan cette saison)”.