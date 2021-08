Diego Sánchez révèle la “manipulation mentale” de Joshua Fabia

Alors que Diego Sánchez se prépare à entamer le prochain chapitre de sa carrière, il a également commencé à rompre le silence sur la fin de son association controversée avec son ancien entraîneur, manager et gourou général Joshua Fabia.

Sánchez a mis fin à sa relation professionnelle avec Fabia en mai après une période chaotique au cours de laquelle Diego a été exclu de son combat de retraite prévu contre Donald Cerrone et a été libéré de son contrat UFC. À l’approche du combat contre Cerrone, Fabia s’est heurtée à diverses personnalités de l’UFC et a levé des drapeaux rouges avec les dirigeants après avoir demandé toutes les informations médicales de Sanchez au cours de ses 16 ans de carrière à l’UFC.

Fabia a également enregistré secrètement un appel téléphonique privé entre lui et Sánchez et les dirigeants de l’UFC Sean Shelby et Hunter Campbell, que lui et Sánchez ont ensuite publié sur les réseaux sociaux. Avec Fabia maintenant dans son rétroviseur, Sanchez a déclaré qu’il revenait avec regret sur la fin de sa carrière à l’UFC.

“J’ai travaillé pour ‘Cowboy’ Cerrone”, a récemment déclaré Sanchez sur Instagram Live. «J’étais prêt à entrer là-bas et à faire la guerre, car cela allait être mon dernier combat, mon dernier grand hourra à l’UFC. Mec, j’ai tout mis dans ce terrain d’entraînement. J’étais prêt à partir et j’ai passé tous mes examens médicaux, j’ai tout réussi, j’ai fait l’IRM, l’ARM, ils ont tout fait. Je vais parfaitement bien. Et la raison pour laquelle cela s’est terminé comme cela a été le cas avec l’UFC a d’autres implications, ce sont d’autres choses. C’est Joshua Fabia qui baise avec les médecins et qui appuie sur tous les mauvais boutons de l’UFC, travaillant dur pour obtenir ce qui est le mieux pour ses intentions, pas ce qui est le mieux pour Diego Sánchez. »

Diego a déclaré que Fabia cherchait à conclure un accord économique avec l’UFC pour en bénéficier.

«Je pense que mon mentor me guidait dans ce qui était le mieux pour lui. Et la meilleure chose pour lui était d’essayer de trouver un moyen de se réconcilier avec l’UFC. Je savais que s’il y avait un accord important avec l’UFC, j’allais lui en donner la moitié, car c’était toute son idée, c’était tout son plan. Il dirigeait tout. Et j’ai fait l’erreur d’être un disciple d’un mentor dont je pensais qu’il avait un lien plus fort avec Dieu que moi.

Sánchez et Fabia ont commencé à travailler ensemble en 2019, et les méthodes de Fabia ont rapidement attiré l’attention de la communauté MMA. En mai, l’ancien coéquipier de Sánchez, Cerrone, a qualifié Fabia de “chef de secte”, tandis qu’un autre ancien coéquipier, Jon Jones, s’est dit “dégoûté” par les méthodes qu’il a vues du gourou de l’auto-assistance. . À peu près à la même époque, Sánchez a déclaré aux médias qu’il “devait renier certains membres de sa famille” pour s’être méfié de Fabia.

Sánchez a déclaré que l’une des relations qu’il a depuis commencé à réparer est celle qu’il entretient avec le président de l’UFC, Dana White.

« Dana et moi, nous avons parlé. Nous sommes bien. Nous nous réparons. Dana m’a dit : ‘Je n’ai que de l’amour et du respect pour toi, Diego Sánchez.’ Donc, à l’avenir, j’aimerais rencontrer Dana, lui donner une poignée de main et lui dire merci pour tout ce que l’UFC a fait pour moi, en me donnant toutes ces grandes opportunités. Si je n’avais pas eu l’UFC, je n’aurais pas pu construire la marque qui est l’héritage de Diego Sánchez. »

Fabia, pour ce que ça vaut, n’a pas bien pris la rupture. Il a dit que Sánchez était un « toxicomane » qui « avait clairement profité de moi pendant deux ans ».

Sánchez, 39 ans, devrait entamer la prochaine phase de sa carrière avec le Bare Knuckle Fighting Championship, bien qu’il n’ait pas encore officiellement signé avec la promotion. Diego a déclaré qu’il prévoyait de se plonger dans le chapitre Fabia de sa vie à un moment donné, bien qu’il ne sache pas quand et sur quelle plate-forme.