Diego Schwartzman parvient à se qualifier pour les quarts de finale aux dépens du joueur de tennis Jan-Lennard Struff

06/07/2021

Le à 16h30 CEST

L’Argentin Diego Schwartzman, numéro 10 de l’ATP et tête de série numéro 10, a rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale à Roland-Garros en trois heures et deux minutes par 7 (11) -6 (9), 6-4 et 7-5 à Jan-Lennard Struff, joueur de tennis allemand, numéro 42 de l’ATP. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match en quarts de finale de Roland-Garros.

Struff a réussi à briser le service de son rival 6 fois, tandis que le joueur de tennis argentin l’a réussi 8 fois. De même, Schwartzman a eu une efficacité de 73% au premier service, a commis 4 doubles fautes et a réussi à gagner 57% des points de service, tandis que son adversaire avait un premier service de 54% et 5 doubles fautes, réussissant à remporter 53% des points de service .

Au cours des quarts de finale, Schwartzman affrontera le vainqueur du match dans lequel le joueur espagnol affrontera Raphael Nadal et italien Jannik pécheur.

La célébration du tournoi Paris (Roland-Garros Indiv. Masc.) se produit entre le 24 mai et le 13 juin sur terre battue à l’air libre. Au total, 238 joueurs de tennis participent à cette compétition. La phase finale est composée de 128 joueurs parmi ceux directement classés, ceux qui parviennent à s’imposer lors de la précédente phase qualificative et ceux qui sont invités.