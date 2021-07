Diego Schwartzman se qualifie pour les seizièmes de finale à Wimbledon

30/06/2021

Le 01/07/2021 à 05:45 CEST

Diego Schwartzman, l’Argentin, numéro 11 de l’ATP et tête de série numéro 9, a rempli les pronostics en s’imposant par 4-6, 6-2, 6-1 et 6-4 en trois heures et dix-sept minutes pour Liam, joueur de tennis britannique, numéro 143 de l’ATP, lors de la 30e de finale de Wimbledon. Avec ce résultat, on verra le vainqueur du match en seizièmes de finale à Wimbledon.

Les données du match montrent que Schwartzman a réussi à briser le service de son adversaire 8 fois, dans le premier service, il a eu une efficacité de 83%, il a commis 4 doubles fautes et a réalisé 61% des points de service. Quant au joueur de tennis britannique, il a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois et ses données d’efficacité sont de 88%, pas de double faute et 54% de points obtenus au service.

Lors des huitièmes de finale, le joueur de tennis argentin jouera contre le Hongrois Marton fucsovics, numéro 48.

Dans le tournoi Londres (Masc. Individuel Wimbledon.) affrontent un total de 238 joueurs de tennis et la phase finale atteint un total de 128 parmi ceux classés directement, ceux qui parviennent à gagner lors de la phase de qualification précédente et les invités. De plus, il se déroule du 21 juin au 12 juillet sur gazon extérieur.