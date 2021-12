« Diego Simeone est très superstitieux »

20/12/2021 à 18:47 CET

La relation causale entre l’embauche de Diego Siméone et le saut qualitatif de l’Atlético de Madrid en Espagne et en Europe, c’est incontestable. Mais au-delà de tout le travail d’entraînement et de la philosophie du « jeu par jeu », c’est un coach qui pousse les superstitions à la limite. Ou du moins, dit un ancien locataire du vestiaire du stade Vicente Calderón, Guilherme Siqueira. Le Brésilien a accordé une interview à ESPN Brasil.

L’ancien ailier de Grenade et de l’Atlético, entre autres équipes, a pris sa retraite relativement tôt, en 2018, à l’âge de 32 ans. Dans l’équipe de Madrid, il a participé à l’une des périodes de splendeur sportive et économique maximale. En fait, Siqueira a remporté une Supercoupe d’Espagne avec les rojiblancos en 2014. Et dans les succès de Cholo, les rites et les superstitions étaient prédominants : « C’est le personnel d’entraîneurs le plus superstitieux que j’ai vu dans l’histoire du football. Je n’ai jamais rien vu de tel. »

Selon les mots du Brésilien, certaines coutumes sont devenues des règles essentielles dans le vestiaire : « Nous avions tout un protocole en sortant de l’hôtel, dans le bus et jusqu’au match. Dans le bus, la même playlist devait toujours jouer, également dans le vestiaire, puis au retour de l’échauffement, Simeone frappait toujours une balle avec sa main et avant de faire le cercle pour dire la prière, il a remis la balle au capitaine et il a fait de même. Et ça devait être comme ça, ça ne pouvait pas être changé « .

« Un jour, la musique s’est arrêtée et Simeone est devenu fou »

Les rites étaient si importants que tout changement devenait une transgression des règles : « Il était formellement interdit de devenir DJ. Simeone est devenu fou, il semblait que nous étions déjà en train de perdre 1-0 avant d’entrer sur le terrain. Et il a crié ‘Mets la musique !‘. J’ai dit : ‘calmez les gens, c’est nous qui allons aller sur le terrain’. Simeone est très superstitieux », se souvint de Siqueira.

Au-delà des superstitions, l’entraîneur argentin a élevé de façon exponentielle les performances de l’Atlético, qui côtoie année après année les meilleurs au niveau européen et espagnol : « Il a acquis un poids énorme au sein du club, on s’en tient non seulement au résultat, mais à l’idolâtrie, à ce qu’il a fait pour l’Atlético. Aujourd’hui, le club se bat à armes égales et parvient à vendre des joueurs pour des millions d’euros. Tout cela grâce à Cholo Simeone « , reflétait l’ex-footballeur. Au cours des dix dernières années, la seule équipe qui a menacé le duopole du Barça et du Real Madrid en Liga est, justement, le Atlético, vainqueur des éditions 2013/14 et 2020/21.