Diego Simeone pensait que Saul Niguez pourrait être l’un des meilleurs joueurs du monde et il pourrait signer pour Manchester United ou Liverpool cette semaine dans un superbe transfert de 40 millions de livres sterling

Manchester United et Liverpool sont tous deux à la recherche de Saul Niguez et son transfert pourrait être scellé cette semaine, selon des informations.

Le Daily Mirror pense que le milieu de terrain espagnol est sur le point de déterminer son avenir dans les sept prochains jours, l’Atletico Madrid ayant “donné sa bénédiction” à ses représentants pour qu’ils négocient une décision.

Saul a déjà participé à la pré-saison pour l’Ateltico

Ils s’envoleront pour l’Angleterre dans le but de conclure un accord avec les Red Devils qui devancent actuellement leurs rivaux dans la course alors qu’ils recherchent une force affirmée et créative pour jouer aux côtés de Bruno Fernandes.

On pense que le joueur veut que son avenir soit réglé immédiatement et l’Atletico attendra d’entendre les propositions proposées.

Il a une clause de rachat de 125 millions de livres sterling dans son contrat, mais il semble qu’un accord d’une valeur d’environ 40 millions de livres sterling pourrait suffire pour effectuer un transfert.

En effet, Simeone a même abordé les rumeurs de transfert entourant Saul cet été.

Simeone est prêt à laisser sa star du milieu de terrain quitter les tenants du titre espagnols cet été

Il a déclaré : « Nous ne pouvons pas mettre de côté ce dont on parle et dont on parle.

« S’il doit partir, [I’ll] lui faire un gros câlin, lui souhaiter le meilleur avec les garçons qui nous ont donné la vie et continuer à être amis, comme toujours. Soit à Barcelone ou ailleurs.

Simeone pense que Saul veut jouer un rôle plus important plutôt que de continuer à être une option importante mais polyvalente pour Ateltico.

“La saison dernière, il a parlé avec le club, avec nous de ses besoins et il a parlé de la possibilité d’avoir un poste sur le terrain où il se sent plus important”, a-t-il ajouté.

«Et je considère que Saul est devenu Saul en jouant partout, mais lui ou beaucoup de ceux qui l’entourent voient cela comme quelque chose de négatif.

Saul veut se concentrer sur un rôle au milieu de terrain central ayant été utilisé à plusieurs postes différents par Simeone

“Il est très important pour l’Atletico car il peut jouer en tant que milieu de terrain latéral droit. Il nous donne beaucoup d’options pour pouvoir compter sur lui. C’est un joueur qui, dans cette version et qui joue comme l’entraîneur en a besoin, se comporte très bien.

Et Simeone a toujours été élevé sur le potentiel de Saul.

En 2017, il déclarait : « Depuis que je suis arrivé au club, au-delà de l’objectif de gagner des titres, qui ont été atteints, j’ai toujours dit que je voulais promouvoir [home-grown] joueurs.

“Saul, Koke, Lucas [Hernandez], Thomas [Partey], c’est un groupe de gars qui a toujours bien répondu depuis mon arrivée.

«Saul a toutes les conditions pour être parmi les meilleurs milieux de terrain du monde. Il peut tirer, passer, avoir du rythme, jouer avec sa tête.

Des éloges et il pourrait maintenant apporter ses talents à la Premier League.

