Diego Simeone révèle ce qu’il a dit à Luis Suarez après que Barcelone lui ait proposé de le vendre ⋆ .

Diego Simeone se dit abasourdi par la décision de Barcelone de vendre Luis Suarez (.)

Diego Simeone admet qu’il ne pouvait pas croire que Barcelone était prêt à vendre Luis Suarez et dit qu’il a immédiatement appelé l’attaquant pour le convaincre de rejoindre l’Atletico Madrid.

L’Atletico a remporté le titre de la Liga lors de la dernière journée de la saison samedi, le but de Suarez scellant la victoire vitale 2-1 sur le Real Valladolid.

Barcelone a pris la décision surprise de décharger Suarez l’été dernier, tandis que l’Uruguayen était réduit aux larmes dans son discours d’adieu à ses coéquipiers et supporters.

Suarez avait joué un rôle clé dans le récent succès de Barcelone, marquant 198 buts en 283 matchs au cours de son séjour de six ans au Camp Nou.

Et Simeone admet qu’il a été abasourdi lorsque la hiérarchie de l’Atletico l’a contacté pour révéler que Barcelone offrait la possibilité de signer Suarez.

«J’ai rencontré un homme. Je n’attendais rien de moins ”, a déclaré Simone au F360 d’ESPN.

“ J’étais très heureux dès le premier jour où j’ai parlé avec lui, j’avais déjà parlé avec lui quand il était à Liverpool, dans un effort pour qu’il signe avec nous, mais il a choisi Barcelone.

Luis Suarez a joué un rôle clé dans le succès de l’Atletico Madrid en Liga cette saison (.)

Et quand la possibilité [for Atletico to sign him] est apparu, le club m’a appelé et m’a dit: “ Que pensez-vous de la possibilité que Luis Suarez arrive? ” et j’ai répondu, ‘êtes-vous sérieux?’ Ne me demandez pas, allons-y, laissez-moi lui parler ».

«Quand je lui ai parlé, la première chose que je lui ai dite a été:« Regarde Luis, nous devons gagner, et tu veux gagner, la porte est ouverte ».

«Il y a des joueurs qui sont choisis avec la baguette magique, comme Suarez, c’est un gagnant. Il est venu avec toutes les questions sur son départ à Barcelone et est arrivé avec une rébellion d’un garçon de 20 ans, avec un enthousiasme, voulant montrer qu’il était en force.

Et quand un gars, qui a l’habitude de gagner, rejoint une équipe qui a besoin de gagner, j’ai dit, “cette année, il peut bien peindre”. “

