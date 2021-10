Diego Verdaguer et le remake de « Ámame! »

Diego Verdaguer a décidé de faire un Remix avec une chanson que nous connaissons tous déjà et que vous avez sûrement chantée à plus d’une soirée, nous nous référons à la chanson intitulée « Aime-moi une fois de plus », nous vous dirons tous les détails.

Diego Verdaguer sorti le 15 octobre est un nouveau single, ou la nouvelle version de cette chanson intitulée « love me again » vidéo qui à ce jour a eu d’excellents résultats puisqu’elle dépasse les près de 300 000 vues sur la plateforme YouTube.

Dans ce clip vidéo, nous pourrons profiter de Diego Verdaguer en train de faire sa musique complètement en direct, de jouer de sa guitare et la réalité est que nous aimons voir la passion avec laquelle il apprécie le cadeau qu’il a préparé pour tous ses fans, et c’est que malgré au fil des années sa voix et son talent restent totalement intacts ainsi que l’essence qu’il capture dans chacune de ses chansons et le romantisme qui nous inspire pour pouvoir dédier cette chanson.

Cette chanson fait beaucoup référence aux opportunités d’amour, combien de fois avons-nous eu besoin de donner ou de dire une opportunité à la personne spéciale de notre vie, rappelez-vous que nous méritons tous une seconde chance, qu’en pensez-vous ?