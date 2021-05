Balance

Diem de Facebook annonce un partenariat avec Silvergate et ramènera l’opération aux États-Unis

L’association Diem, un groupe soutenu par Facebook, a révélé son intention de transférer ses activités de la Suisse aux États-Unis. Le groupe, qui a tenté d’obtenir une licence de système de paiement avec le chien de garde des banques suisses, la FINMA, a déclaré qu’il avait abandonné ce plan et retiré sa demande. Diem a maintenant mis en place une unité américaine.

Dans un article de blog officiel détaillant son plan de relocalisation, Diem a également annoncé un nouveau partenariat stratégique avec Silvergate Bank.

Selon le groupe, le transfert de ses opérations aux États-Unis fait partie intégrante de son plan d’émission du stablecoin Diem USD. En introduisant le projet dans le périmètre réglementaire américain, Diem exécutera facilement son système de paiement basé sur la blockchain depuis le pays.

Le partenariat avec la banque crypto-friendly Silvergate pour lancer le stablecoin indexé sur le dollar américain serait géré par Diem Networks US.

Silvergate deviendra l’émetteur exclusif du stablecoin Diem USD et gérera la réserve Diem USD.

Diem Networks sera enregistrée en tant qu’entreprise de services monétaires auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Il serait également en charge du Diem Payments Network (DPN).

Le DPN est un système de paiement basé sur la blockchain autorisé qui faciliterait le transfert en temps réel de pièces stables Diem entre les participants du réseau approuvés.

S’exprimant sur le partenariat avec Silvergate, Stuart Levey, PDG de Diem, a exprimé son optimisme quant à la collaboration et à la manière dont elle ferait passer le système de paiement basé sur la blockchain au niveau supérieur. Levey a dit,

«Nous nous engageons à mettre en place un système de paiement sûr pour les consommateurs et les entreprises, qui rend les paiements plus rapides et moins chers, et tire parti de la technologie blockchain pour apporter les avantages du système financier à plus de personnes dans le monde. Nous sommes impatients de travailler avec Silvergate pour concrétiser cette vision commune. »