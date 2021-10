Dierks Bentley confirme l’étape hivernale de la tournée nord-américaine «Beers On Me»

Dierks Bentley a annoncé les dates et les détails de la partie hivernale de sa tournée Beers On Me. La star country devrait reprendre la tournée avec des spectacles dans 21 villes nord-américaines, à partir du 6 janvier à Londres, en Ontario.

« Les gens pensent que nous sommes fous d’aller au Canada et dans le nord-ouest en janvier », dit Bentley, « mais nous avons appris des tournées précédentes que c’est le moment idéal pour organiser une fête là-bas. Pour moi personnellement, cela ne me dérange pas qu’il y ait beaucoup de glace, de neige et de montagnes pour une aventure entre les spectacles.

Les notables country Jordan Davis, Tenille Arts et Lainey Wilson seront tous les invités des spectacles, pour lesquels les billets sont en vente générale à partir du vendredi 5 novembre à 10h, heure locale.

Pour coïncider avec les nouvelles de la tournée, Bentley a également partagé la vidéo du morceau « Beers On Me » qui donne son titre à l’itinéraire. On le voit accompagné de ses collègues artistes Hardy et Breland (qui figurent également sur le single), à ​​la hauteur du nom de la chanson et surprenant les habitants de Nashville avec des salutations et de la bière gratuite. Bentley et Hardy figurent également avec Matt Stell sur la version actuelle « Hometown Boys ».

Les dates de la tournée 2022 Beers On Me de Dierks Bentley sont les suivantes :

01/06/2022 London, ON – Budweiser Gardens*

01/08/2022 Oshawa, ON – Tribute Communities Centre*

01/09/2022 Ottawa, ON – Centre Canadian Tire*

13/01/2022 Winnipeg, MB – Centre Canada Vie*

14/01/2022 Saskatoon, SK – Centre SaskTel*

15/01/2022 Regina, SK – Centre Brandt*

19/01/2022 Lethbridge, AB – Centre ENMAX*

20/01/2022 Calgary, AB – Scotiabank Saddledome*

21/01/2022 Edmonton, AB – Rogers Place*

28/01/2022 Kelowna, C.-B. – Place Prospera*

29/01/2022 Vancouver, C.-B. – Rogers Arena*

02/04/2022 Missoula, MT – Centre Adams**

02/05/2022 Facturation, MT – MetraPark**

02/10/2022 Yakima, WA – SunDome**

02/11/2022 Eugene, OR – Matthew Knight Arena**

02/12/2022 Tacoma, WA – TacomaDome**

24/02/2022 Columbus OH – Arène nationale**-

25/02/2022 Nashville, Tennessee – Bridgestone Arena**

03/03/2022 Grand Rapids, MI – Van Andel Arena**

03/04/2022 Bloomington, IN – Salle de réunion Simon Skjodt**

03/05/2022 Toledo OH – Huntington Center**-

*avec Jordan Davis et Tenille Arts

**avec Jordan Davis et Lainey Wilson