Dierks Bentley sort “Beers On Me” avec Breland et Hardy

Dierks Bentley a recruté les chanteurs Hardy et Breland pour une ode décontractée au défoulement. Le dernier de Bentley, intitulé “Beers on Me”, suit La 20e radio country de Bentley n°1 « Gone » et est sa deuxième nouvelle sortie après le long métrage de 2018 The Mountain.

Bentley et Hardy ont commencé à travailler sur la chanson lors d’une retraite d’écrivains dans le Colorado, puis Breland a contribué plus tard. “Ma carte est sur le bar/Tu n’as nulle part où être/Si tu ne viens pas/Buddy, c’est à toi/Parce que la bière est sur moi”, s’harmonisent-ils dans le refrain. Il y a aussi une vidéo de performance en direct du trio, filmée au bar Bentley’s Whiskey Row à Nashville.

“La chanson Beers on me parle de ‘Hé, tu as eu du mal, tu passes une semaine difficile, viens au bar, [the] les bières sont sur moi », a déclaré Bentley à Rolling Stone lors des répétitions de la tournée en mai. « Ce n’est pas sorcier. C’est quelque chose que vous diriez à un ami.

“Beers on Me” a également inspiré le nom de la tournée d’automne 2021 de Bentley, qui met en vedette les invités Riley Green et Parker McCollum. La randonnée débutera le 13 août à l’USANA Amphitheatre de Salt Lake City et se poursuivra jusqu’au 22 octobre. Bentley a également récemment sorti un EP surprise documentant sa performance unique au Telluride Bluegrass Festival 2021.

De retour en mai, Dierks Bentley a effectué une course de cinq dates de soirées club consécutives pour sa tournée High Times And Hangovers. La star de Capitol Nashville était accompagnée aux spectacles d’invités spéciaux Cody Canada & The Departed.

Les dates ont commencé le 11 mai en Caroline du Sud et ont comporté des arrêts en Caroline du Nord et en Floride avant de clôturer les spectacles le 15 mai à Knoxville, Tennessee. Il y a quinze ans, Bentley était en tête d’affiche d’une tournée “dive bar” du même nom, pour laquelle Cody Canada et son groupe de l’époque, Cross Canadian Ragweed, étaient le soutien. Le plus récent single de Cody Canada & The Departed, « Shut Up and Sing », mettant en vedette Todd Snider et Kaitlin Butts, est maintenant disponible sur Underground Sound.

Achetez ou diffusez « Beers on Me ».