Dierks Bentley taquine les collaborations du réveillon du Nouvel An au « Big Bash de Nashville »

Dierks Bentley a fait allusion à la possibilité de collaborations avec des stars lorsque le favori du pays montera sur scène pour le réveillon du Nouvel An: Big Bash de Nashville. L’extravagance en direct de cinq heures in Music City sera diffusé sur CBS le 31 décembre. Bentley fait partie des quelque 50 artistes qui participent à des spectacles au Bicentennial Park, dans le célèbre quartier Downtown de la ville et ailleurs.

Il a déclaré aux journalistes: « Quand j’ai découvert que cette grande émission spéciale de CBS se déroulait dans ma ville natale d’adoption de Nashville où je vis depuis près de 30 ans, je voulais vraiment en faire partie parce que c’est un moment spécial pour la ville, c’est un moment spécial pour la musique country.

« J’aime notre ville et j’aime la musique country », a-t-il poursuivi, « et je regarde les trucs de New York et de certains des autres réseaux qui font des comptes à rebours du Nouvel An, et il n’y a aucune raison pour que la musique country ne soit pas la chose numéro un que tout le monde regarde à la maison le soir du Nouvel An.

Parmi les autres grands noms qui se joindront à lui sur le vaste projet de loi figurent Miranda Lambert, Darius Rucker, Blake Shelton, Jason Aldean, Dame A, Sam Hunt, Carly Pearce, Jimmie Allen, Kelsea Ballerini, Brooks & Dunn, Luc Bryan, et le Zac Brown Band.

« Je pense qu’ils ont 50 artistes différents qui se produisent pour cet événement, alors j’aimerais vraiment avoir des collaborations », a déclaré Bentley. «J’ai regardé autour de moi pour voir qui d’autre joue également sur scène avec moi et il y a de grands artistes là-bas, donc s’ils traînent, nous allons certainement attirer les gens et essayer de le rendre génial. Lorsque les gens écoutent le New Year’s Eve Live: Nashville’s Big Bash sur CBS, ils vont voir un vrai plaisir. Les gens aiment vraiment être là.

Réveillon du Nouvel An en direct : Big Bash de Nashville sera diffusé en direct de 19 h à 22 h, puis se poursuivra de 10 h 30 à 12 h 30 CT sur CBS.