Diesel organise une soirée de lancement d’été à l’hôtel TWA près de JFK – WWD

A l’intérieur de l’avion amarré à l’extérieur de l’hôtel TWA à JFK, deux dames, manifestement perdues, réfléchissaient à leur environnement. De petites tables étaient jonchées de sachets de boissons, vides à l’exception des glaçons brillants au néon à l’intérieur, et d’un tube de brillant à lèvres bleu pailleté.

« Est-ce une fête Diesel dans laquelle nous nous sommes promenés ? » » a demandé l’une des femmes en palpant les échantillons de tissu de marque Diesel posés sur l’appui-tête des sièges d’avion d’époque.

En effet, c’était le cas. Dehors, la foule bourdonnait alors qu’un DJ diffusait de la musique sur la place en plein air, des dépliants faisaient la queue pour les taxis aux arrivées du terminal cinq de l’autre côté de la rue. Diesel organisait une fête du roller pour accueillir l’été (et briser la glace post-COVID-19). À 9 h 30, les patins étaient rares alors que les invités – dont quelques-uns étaient clairement des professionnels, compte tenu de la grande disparité des compétences – ont fait le tour de la patinoire et de la place pavée. Certains, après avoir esquivé les escaliers menant à l’avion, se sont frayés un chemin dans le cockpit pour un selfie. « Qui conduit l’avion ? » s’est exclamé un groupe en baissant la tête après avoir tiré. « Nous partons maintenant ! »

Les invités n’ont pas pu résister à une autre séance de photos de premier ordre dans l’escalier. Mlle J Alexander a fait un signe emblématique depuis les marches, et à mi-chemin de la fête, Jamie Chung et l’acteur Bryan Greenberg ont posé gaiement en montant.

« C’est tellement séduisant, c’est du roller et du TWA. Nous ne sommes jamais venus ici auparavant, et c’est notre sortie d’une soirée », a déclaré Chung, ajoutant que cela faisait un certain temps qu’elle n’avait pas enfilé ses chaussures. “École primaire. Mais j’aime qu’il fasse son retour.

“Je suis plus un patineur à roues alignées”, a sonné Greenberg.

“C’est comme ça qu’il se déplaçait pour NYU”, a déclaré Chung en riant. “Super stupide, mais vraiment mignon.”

Naturellement, le couple avait enfilé Diesel pour l’occasion, Chung optant pour une combinaison. « J’aime vraiment les looks fluides et les palettes super décontractées ; poches surdimensionnées », s’est-elle enthousiasmée à propos de la nouvelle collection. “C’est comme revenir sur la pointe des pieds dans le monde réel”, a-t-elle ajouté en admirant la scène. “Cette fête, c’est comme sauter dedans.”