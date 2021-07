Dietmar Hamann accuse Raheem Sterling de “piqué flagrant” contre le Danemark

Hamann était furieux contre la décision d’accorder une pénalité à l’Angleterre (Photo: .)

L’ancien milieu de terrain de Liverpool Dietmar Hamann a accusé Raheem Sterling d’un ” plongeon flagrant ” pour aider l’Angleterre à battre le Danemark pour atteindre la finale de l’Euro 2020.

L’Angleterre rencontrera l’Italie en finale dimanche après avoir battu les Danois 2-1 après prolongation à Wembley.

Sterling a été impliqué dans le moment décisif, jugé abattu par le défenseur Joakim Maehle.

Harry Kane a vu son penalty sauvé par Kasper Schmeichel mais a caché le rebond pour envoyer l’Angleterre sur leur chemin.

L’incident de pénalité a été examiné par VAR, mais Hamann était furieux de voir l’Angleterre prendre la décision, insistant sur le fait qu’il n’y avait eu aucun contact avec l’attaquant de Manchester City.



Sterling a remporté le penalty qui a réservé la place de l’Angleterre en finale (Photo: .)

“Je pense que c’est scandaleux”, a déclaré Hamann à RTE.

« Évidemment, ils ont bien vu le match se dérouler après avoir pris de l’avance, mais ils ont gagné avec un penalty qui était un plongeon flagrant. Ce n’est pas dans l’esprit du jeu.

« L’Angleterre se targue toujours d’être la patrie du fair-play et de l’interdiction de la plongée. Nous nous souvenons tous de ce qui s’est passé avec [Jurgen] Klinsmann quand il est venu en Angleterre et qu’il a plongé, puis ils ont fait la fête avec la plongée.

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



« Sterling pensait probablement que le défi allait venir, alors je vais lui donner le bénéfice du doute. Mais Maehle se retire du tacle car il voit qu’il ne peut pas y arriver. Il n’y a aucun contact.

‘VAR a été amené à rectifier ces décisions et à corriger les erreurs flagrantes de l’arbitre. C’est une erreur aussi flagrante que vous le verrez, et il s’agit d’une demi-finale de Championnat d’Europe. J’ai pitié des Danois.

