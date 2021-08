Dietmar Hamann considère le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen comme les meilleurs challengers du Bayern Munich

Lorsque Dietmar Hamann regarde la Bundesliga cette saison, il ne voit pas le Bayern Munich comme le grand mastodonte rouge prêt à se déchaîner dans la ligue. En fait, dans une interview exclusive avec British Gambler qui a été mise à la disposition de Bavarian Football Works, Hamaan pense que la défense du Bayern Munich prendra du recul et que le Borussia Dortmund et… le Bayer Leverkusen pourraient être les meilleurs challengers des Bavarois.

“David Alaba et Jerome Boateng sont partis et rien ne garantit que Niklas Süle retrouvera sa forme et Dayot Upamecano arrive de Leipzig après une saison modeste – il fait trop d’erreurs pour moi”, a déclaré Hamann. “Il y a des problèmes de contrat à résoudre et des motifs d’agitation des joueurs, ils ne sont pas aussi forts cette saison.”

Quant aux clubs qui pourraient présenter le plus grand défi pour le règne du Bayern Munich au sommet de la ligue, Hamann pense que le Borussia Dortmund est le choix évident. Pour un candidat cheval noir, Hamann est allé avec Bayer Leverkusen.

“Dortmund, avec Erling Haaland en tête, est la menace évidente, mais n’excluez pas Leverkusen, qui a l’air d’être une bonne équipe pour relever un défi”, a déclaré Hamann. “C’est une équipe attrayante, ils ont un excellent manager en Gerardo Seoane, un attaquant de premier plan en Patrick Schick, le jeune Paulinho est en forme et l’arrière central Edmond Tapsoba, qui est en passe de devenir le prochain grand joueur du football allemand.”