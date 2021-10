Dietmar Hamann critique Marcel Sabitzer et son transfert au Bayern Munich

Marcel Sabitzer est un membre essentiel de l’équipe nationale autrichienne et gagne autant de temps de jeu que n’importe qui dans son pays. Au cours de la pause internationale, Sabitzer a marqué pour l’Autriche et a pu célébrer ses propres buts pour changer. De retour au Bayern Munich, le joueur de 27 ans n’a pas eu grand-chose pour célébrer ses propres réalisations jusqu’à présent. En huit apparitions avec le Bayern, l’Autrichien n’a vu que 169 minutes de jeu.

Sabitzer a quitté le RB Leipzig pour le Bayern Munich cet été pour seulement 15 millions d’euros. Pourtant, l’ancien joueur et expert de Sky Sports Dietmar Hamann a critiqué le transfert dans une interview avec SPOX et Goal. « Il est trop indiscipliné pour moi. Il est trop impétueux pour moi sur six parce que vous avez besoin de quelqu’un qui respire le calme », a déclaré Hamann dans l’interview.

Marcel Sabitzer sur son manque de temps de jeu au Bayern : « Je n’ai pas trop envie de répondre aux questions sur ce sujet, maintenant c’est sur les matches internationaux. Mais je me suis bien installé et je me sens à l’aise. C’est amusant de travailler pour un tel grand club. Mes minutes augmenteront avec le temps » [ÖFB TV] pic.twitter.com/yi05PWqXBq – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 7 octobre 2021

Cette critique ne semble pas avoir de réel mérite et Sabitzer est un leader sur le terrain similaire à Joshua Kimmich. Cela signifie-t-il que crier et montrer de la passion est un facteur négatif dans le jeu d’un joueur ? Ne le pense pas Hamann. Quant au temps de jeu, il n’est pas facile d’obtenir du temps de jeu lorsque vous avez le tandem Goretzka et Kimmich au milieu de terrain qui le maintient. Cependant, Julian Nagelsmann a promis à Sabitzer plus de temps de jeu.

«Sabi est un joueur exceptionnel qui obtiendra ses temps de jeu. Il n’est pas venu ici avec l’image de soi de jouer tous les matchs depuis le début ou d’évincer immédiatement l’un des deux autres en poste », a déclaré Nagelsmann qui a travaillé avec Sabitzer à Leipzig.

Pour être juste, Sabitzer pourrait également jouer en tant que milieu de terrain offensif ou sur l’aile, il est donc surprenant de voir l’Autrichien avec si peu de temps de jeu jusqu’à présent. Néanmoins, Nagelsmann a sûrement un plan pour Sabitzer, surtout avec le nombre de minutes que Kimmich et Goretzka ont joué pour le club et le pays, ils auront besoin de repos et Sabitzer fournira une couverture solide en remplacement.