Dietmar Hamann ne pense pas que le Bayern Munich remportera le titre de Bundesliga cette saison

Il ne fait aucun doute que le Bayern Munich traverse une sorte de transition. L’arrivée d’un nouveau manager en Julian Nagelsmann du RB Leipzig ainsi que la perte des vétérans Jerome Boateng, David Alaba et Javi Martienz présenteront son ensemble de défis après ce qui était un mandat remarquable sous Hansi Flick. Ils ont fait venir Dayot Upamecano et Omar Richards comme renforts défensifs, mais le Bayern sera-t-il toujours la force dominante de la Bundesliga qu’ils ont été au cours de la dernière décennie ? Dietmar Hamann n’est pas si confiant que ce sera le cas.

Lors d’une récente apparition télévisée sur Sky Germany (via Sport Bild), Hamann a déclaré qu’il pensait que ce serait la saison du Borussia Dortmund pour détrôner le Bayern en Bundesliga pour la première fois depuis que Jurgen Klopp était leur manager. Le front office change ainsi que la perte de Boateng et d’Alaba est quelque chose qui, selon Hamann, rendra les choses incroyablement difficiles pour le Bayern de continuer et de soulever leur dixième Meisterschale consécutif. «Avec Boateng et Alaba, le Bayern a perdu deux poids lourds en défense centrale. Il faut voir à quelle vitesse Nagelsmann trouve une paire solide au centre de la défense. Et en plus de la défensive, il y a aussi l’entraîneur et Oliver Kahn, le nouveau président du conseil d’administration. Il doit y avoir beaucoup d’abord. C’est pourquoi je crois en Dortmund en tant que champion », a expliqué Hamann.

Dortmund a également connu une petite transition. Ils ont fait venir Marco Rose du Borussia Mönchengladbach et ont perdu Jadon Sancho contre Manchester United en Premier League. Malgré cela, Hamann pense que Rose bénéficiera d’une équipe collectivement meilleure et plus profonde à Dortmund, plus que ce avec quoi il travaillait à ‘Gladbach. « Il a une équipe qualitativement beaucoup plus large que l’année dernière à Gladbach. Rose a déjà fait un excellent travail là-bas. Et au BVB, il a aussi Erling Haaland. Avec lui dans l’équipe, le club a de très bonnes chances. D’autant plus que Jadon Sancho a bien été remplacé”, a-t-il déclaré.

Pour remplacer Sancho, Dortmund a acquis Donyell Malen du PSV Eindhoven après une campagne Euro 2020 très impressionnante pour les Pays-Bas de sa part. « Avec sa rapidité et sa technologie, il s’inscrit parfaitement dans la philosophie du BVB. Même s’il a besoin de temps pour trouver son chemin », a déclaré Hamann à propos de la nouvelle signature de Dortmund.

Hamann a souligné que la défense du Bayern était l’un des plus gros problèmes potentiels. Même avec l’acquisition d’Upamecano, il n’a plus l’impression que le Bayern a ce vrai leader dans sa ligne de fond sans Alaba, que Flick avait surnommé son «chef défensif», lors de la triple victoire de la saison 2019/20. “[Nagelsmann] manque un haut-parleur en défense. (Dayot) Upamecano ne l’est pas. Mais les jeunes joueurs comme (Alphonso) Davies ou (Omar) Richards ont besoin de leadership. De plus, (Niklas) Süle a toujours des problèmes de forme physique. Et si (Robert) Lewandowski était absent pour une période plus longue », a insisté Hamann.