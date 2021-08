Dietmar Hamann pense que la chaleur pourrait être sur le PDG du Bayern Munich Oliver Kahn et le manager Julian Nagelsmann alors qu’ils tentent de remplacer les légendes du club

L’ancien joueur du Bayern Munich, de Newcastle United, de Liverpool et de Manchester City, Dietmar Hamann, a de solides points de vue sur un certain nombre de sujets.

Une chose que Hamann surveillera de près cette saison est la façon dont le Bayern Munich fonctionnera lors de sa première saison sans Karl-Heinz Rummenigge et Uli Hoeneß. Hamann pense que le nouveau PDG Oliver Kahn sera sous le microscope.

« Tout change à Munich où le Bayern, en quête d’un dixième titre consécutif en Bundesliga, est toujours le favori mais ce n’est pas une certitude. Le PDG Karl-Heinz Rummenigge a suivi Hansi Flick hors du club et ce sont de grosses chaussures à remplir après ce qu’ils ont accompli », a déclaré Hamann dans une récente interview avec le site Web British Gambler. “La pression est sur Oliver Kahn dans son nouveau rôle et plus encore sur Julian Nagelsmann, dont la réputation est solide, mais c’est un énorme pas en avant par rapport au RB Leipzig.”

Rummenigge et Hoeneß étaient un couple de front office légendaire et maintenant Kahn et Herbert Hainer doivent essayer de remplir ces chaussures. De plus, Nagelsmann est également un peu sur la sellette en essayant de remplacer Flick, qui n’a remporté que deux titres de Bundesliga en deux ans et un sextuple pendant son règne.